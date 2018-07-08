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İran Suriye'deki Askeri Varlığını Sürdürecek!

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini belirtti. 

İran Suriye'deki Askeri Varlığını Sürdürecek!

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini belirtti. 

08 Temmuz 2018 Pazar 11:46
İran Suriye'deki Askeri Varlığını Sürdürecek!

 İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini belirtti. 
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesinden sonra İsrail'in hakimiyet kurmak istediğini dile getiren Abdullahiyan, "buna engel olmak için İran'ın bu ülkedeki askeri varlığının devam edeceğini" söyledi. 
Abdullahiyan, "İran'ın askeri danışmanları Suriye'deki görevlerine aynı şekilde devam edecek." dedi. 
İran'ın Suriye'nin güneybatısındaki askeri mevcudiyetinden rahatsız olan İsrail'in Rusya ile Tahran yönetimine bağlı tüm askeri unsurların bölgeden çıkarılması yönünde anlaştığı iddia edilmişti.
Batı medyasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın Helsinki kentinde bir araya geleceği Rusya lideri Vladimir Putin'den, İran'ın Suriye'den tamamen çekilmesi için yardım isteyeceğine ilişkin haberler yayınlanmıştı.
İran devletinin önemli isimlerinden sayılan Abdullahiyan, önceki cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dönemlerinde İran Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunmuştu.
 


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Son Güncelleme: 08.07.2018 15:00
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