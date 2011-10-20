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İran, suikast planının sorumlusunu buldu

ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi’ne yönelik suikast planı düzenlemekle suçlanan İran...

İran, suikast planının sorumlusunu buldu

ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi’ne yönelik suikast planı düzenlemekle suçlanan İran...

20 Ekim 2011 Perşembe 11:02
İran, suikast planının sorumlusunu buldu
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ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi’ne yönelik suikast planı düzenlemekle suçlanan İran, bu planın arkasında bir muhalif grubun bulunduğunu öne sürdü.Mehr haber ajansının verdiği bilgiye göre, suikast planının iki şüphelisinden biri olan ve İran’da kayıplara karışan Adil el Cübeyir, Tahran rejiminin “baş düşmanı” olan İran’ın Halk Mücahitleri (MEK) muhalif grubunun bir üyesi.

Cübeyir’in, Meksika’daki uyuşturucu kartellerinin tetikçileriyle anlaşarak, Washington’da Suudi Arabistan büyükelçisini öldürtmeyi istediği öne sürülmüştü. Mehr, Ali Şükrü, Golam Şükrü ve Golam Hüseyin Şükrü isimlerini kullanan şüphelinin, sahte pasaportlarla seyahat ettiğini öne sürdü. ABD, geçtiğimiz hafta içinde planın arkasındaki diğer isim olan 56 yaşındaki ABD asıllı İranlı Mansur Arabsiar’ı New York JFK Havaalanı’nda gözaltına almıştı. Golam Şükrü’nün ise İran’da bulunduğuna inanılıyor.

“INTERPOL DELİL ELDE ETTİ” Şükrü, ABD tarafından Devrim Muhafızları’nın İran dışında görev yapan kolu Kudüs Gücü’nün üyesi olarak kabul ediliyor. Ancak Mehr, Interpol’ün elinde Şükrü’nün MEK üyesi olduğuna dair deliller bulunduğunu ve İranlının en son görüldüğü yerlerin Washington ve Irak’taki MEK üyelerinin eğitim aldığı Kamp Eşref olduğunu belirtti.

Merkezi Paris’te bulunan MEK, İran-Irak Savaşı sırasında Irak’ın eski lideri Saddam Hüseyin’i desteklediği için İran’da destek görmüyor. MEK ayrıca, Avrupa Birliği (AB) tarafından olmasa da ABD ve Kanada tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. İran, Haziran 2009’da yapılan ve usulsüzlük iddialarıyla uzun süre iç karışıklığa neden olan seçimlerde de düzensizlik yarattığı gerekçesiyle Tahran tarafından suçlanmıştı.

Ayrıca İran’da tutuklanan çok sayıda aktivist ve insan hakları savunucusunun MEK ile bağlantısı olduğu öne sürülmüştü. MEK, İran’ın iddialarını reddederken, Interpol ve ABD, Mehr’in haberi hakkında bir yorum yapmadı

Son Güncelleme: 20.10.2011 11:02
Anahtar Kelimeler:
ABDIranBüyükelçiSuikast
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