banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90965
ALTIN
238.840
DOLAR
6.1627
STERLİN
7.8794
EURO
7.1592
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu
CENGİZ'İN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
“Hükümet kararı etik ve yasal değil”
“HÜKÜMET KARARI ETİK VE YASAL...
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

İran Silahlı Kuvvetlerin Ekonomideki Etkinliğini Azaltıyor

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ulaşım, enerji ve inşaat sektörlerinde hizmet veren 130'u aşkın şirketi kapattıklarını duyurdu. 

İran Silahlı Kuvvetlerin Ekonomideki Etkinliğini Azaltıyor

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ulaşım, enerji ve inşaat sektörlerinde hizmet veren 130'u aşkın şirketi kapattıklarını duyurdu. 

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:57
İran Silahlı Kuvvetlerin Ekonomideki Etkinliğini Azaltıyor

 İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ulaşım, enerji ve inşaat sektörlerinde hizmet veren 130'u aşkın şirketi kapattıklarını duyurdu. 
Basına açıklama yapan Hatemi, Silahlı Kuvvetler'in ekonomideki etkinliğini azaltmayı hedeflediğini söyledi. 
Önceki hükümetler döneminde Silahlı Kuvvetler bünyesine verilen birçok şirketin özel sektöre devredildiğini aktaran Hatemi, "Ekonomi ve inşaat sektörlerinde hizmet veren 130'dan fazla şirketi kapattık." dedi. 
Hatemi, Silahlı Kuvvetler'in bünyesindeki şirketlerin üstlendiği ve yüzde 72'sinin tamamlandığı İsfahan-Şiraz Otoyol Projesi ile Tahran - Meşhed Elektrikli Tren Projesi'ni özel sektöre devretmeye hazır olduklarını belirterek, "Vagon Pars" ile "İran Air Tur" şirketlerinin de özel sektöre devredildiğini kaydetti.
HAMANEY TALİMAT VERMİŞTİ
Savunma Bakanı Hatemi, ocak ayında İran Gazetesi'ne verdiği mülakatta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Silahlı Kuvvetlerin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de birçok kez başta Devrim Muhafızları Ordusu'na olmak üzere Silahlı Kuvvetlere ekonomik faaliyetlerini sonlandırma çağrısında bulunmuştu. 
Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari de askerlerin ekonomik faaliyetlerinin rant ve usulsüzlüğe neden olduğunu belirterek, Silahlı Kuvvetlerin ekonomik faaliyetlerini en kısa sürede sonlandırmasını istemişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 27.08.2018 13:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Muhalefetten 2 Cumhurbaşkanı Adayı
Pakistan'da Muhalefetten 2 Cumhurbaşkanı Adayı
Yunanistan'daki Orman Yangınında Ölenlerin Sayısı 97'ye Yükseldi
Yunanistan'daki Orman Yangınında Ölenlerin Sayısı 97'ye Yükseldi
Kladov: “Türkiye Ve Rusya Ortak Savaş Uçağı Üretebilecek Kapasiteye Sahip“
Kladov: “Türkiye Ve Rusya Ortak Savaş Uçağı Üretebilecek Kapasiteye Sahip“
Esed Rejimi, Alıkoyduğu Kişilerden Bazılarını Öldürdüğünü İtiraf Etti
Esed Rejimi, Alıkoyduğu Kişilerden Bazılarını Öldürdüğünü İtiraf Etti
Mccaın'den Cenazesine İlişkin Vasiyet: “Obama Ve Bush Konuşsun, Trump Katılmasın”
Mccaın'den Cenazesine İlişkin Vasiyet: “Obama Ve Bush Konuşsun, Trump Katılmasın”
BM'den “Myanmar Ordusu Soykırımdan Yargılansın“ Talebi
BM'den “Myanmar Ordusu Soykırımdan Yargılansın“ Talebi
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
Papa, çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi
Papa, çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi
Almanya Başbakanı Merkel'den Özil konusunda yaşanan tartışmayla ilgili açıklama: “hoşuma gitmedi“
Almanya Başbakanı Merkel'den Özil konusunda yaşanan tartışmayla ilgili açıklama: “hoşuma gitmedi“
20 yıl önce öldürülen çocuğun DNA araştırmasıyla tespit edilen katil zanlısı yakalandı
20 yıl önce öldürülen çocuğun DNA araştırmasıyla tespit edilen katil zanlısı yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim