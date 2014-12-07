İran Savaş Uçaklarının IŞİD'e Saldırdığı İddiası...

IKBY İRAN TEMSİLCİSİ DEBBAĞ:"IRAK HÜKÜMETİNİN TALEBİ ÜZERİNE İRAN SAVAŞ UÇAKLARI, IŞİD HEDEFLERİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ. İRAN'IN, IRAK SEMALARINDAKİ HAREKETLİLİĞİ İLK DEĞİL. İRAN SAVAŞ UÇAKLARI, DAHA ÖNCE DİYALA'NIN CELAVLE KASABASIYLA MUSUL'UN MAHMUR İLÇESİ VE GÜVER NAHİYESİNDE IŞİD'E HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, İran savaş uçaklarının, Irak'taki IŞİD hedeflerini bombalamasının yeni olmadığını söyledi.

Debbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak hükümetinin talebi üzerine İran savaş uçakları, IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenledi. İran'ın, Irak semalarındaki hareketliliği ilk değil. İran savaş uçakları, daha önce Diyala'nın Celavle kasabasıyla Musul'un Mahmur ilçesi ve Güver nahiyesinde IŞİD'e hava saldırısı düzenledi" dedi.

Debbağ, İran'ın hem Irak ordu gücüne hem de Peşmergeye asker ve silah yardımı yaptığını kaydetti.

Uluslararası basında bir süredir dile getirilen "İran'ın, Irak'a IŞİD'e karşı savaş uçaklarıyla destek verdiği" iddiasını ABD'li yetkililer ortaya atmıştı. Pentagon sözcülerinden Elissa Smith, "İran askeri uçaklarının son birkaç günde Irak'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediğine inanıyoruz. Kendi operasyonlarına dair daha fazla bilgi için sizi İran hükümetine yönlendiriyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi ABD ordusu, Irak'taki operasyonlarımızı İran hükümetiyle koordine etmiyor" demişti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise "Başka bir ülkenin Irak'ta askeri eylemde bulunduğuna yönelik haberleri teyit veya ret açıklaması yapmayacağım. Eğer böyle bir şey varsa bu, onları ve Iraklıları ilgilendiriyor" açıklamasında bulunmuştu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de "Haberleri gördüm. İran uçaklarının birkaç gündür Irak'ın doğusunda IŞİD'e karşı hava saldırısı düzenlediğine dair haberlerin doğru olmadığına yönelik bir işaret yok" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan İran, ilk başlarda savaş uçaklarının Irak'ta IŞİD mevzilerini bombaladığı iddialarına açıklık getirmekten kaçınmıştı. İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayeri, İran'ın, Irak'ta IŞİD'e karşı hava saldırısı düzenlediği iddialarına net bir cevap vermezken, ABD komutasındaki uluslararası koalisyon güçleriyle işbirliği yapmadıklarını söylemişti. İran'ın resmi televizyonunun haberine göre Cezayeri, Pentagon sözcüsü John Kirby'nin Batı basınında yer alan, "İran'ın IŞİD'e karşı ABD liderliğinde kurulan uluslararası koalisyonla işbirliği yaptığı" iddialarının doğru olmadığını belirtmişti.

İran resmi haber ajansı İRNA ise dün geçtiği bir haberde, Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İran'ın Irak'taki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenlemediğini, ancak Bağdat hükümetinin talep etmesi halinde buna hazır olduklarını dile getirmişti.