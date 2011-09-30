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İran, PJAK'ı dize getirdi

PKK'nın İran kolu PJAK'ın, teröristlerin sınırdan bir kilometre öteye çekilmesini istedi.

İran, PJAK'ı dize getirdi

PKK'nın İran kolu PJAK'ın, teröristlerin sınırdan bir kilometre öteye çekilmesini istedi.

30 Eylül 2011 Cuma 14:49
İran, PJAK'ı dize getirdi
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İran, PJAK'ı dize getirdi..

PKK'nın İran kolu PJAK'ın, teröristlerin sınırdan bir kilometre öteye çekilmesini ve saldırıda bulunmamasını talep eden Tahran'ın tüm şartlarını kabul ettiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Abdullah Aragi, yaklaşık iki aydır süren operasyonlar sonucunda şu ana kadar 180'den fazla PJAK'lı teröristin öldürüldüğünü söyledi. Devlet televizyonunun haberine göre, çatışmalarda 300'den PJAK'lının da yaralandığının belirlendiğini ifade eden Aragi, teröristlerin ağır bir yenilgi alarak İran topraklarını terk ettiklerini belirtti. General Aragi, "dış güçlerce eğitilip silahla donatılan" teröristlerin bölgeden tamamen temizlendiğini söyledi.

"PJAK SİLAH BIRAKMAYA HAZIR" İran Silahlı Kuvvetleri Harekât Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Şadmani de, örgütün çok zayıfladığını ve silah bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. PJAK’ın yok olma aşamasına girdiğini ifade eden İranlı komutan, “PJAK’ı, ABD başta olmak üzere İsrail ve İngiltere gibi ülkeler İran’da güvensizlik oluşturmak için yarattılar.

Onlar, örgütü İran’a karşı savaşabileceği kadar destekleyecekler, ne zaman ki örgüt bu doğrultuda rol yapamaz hale gelirse yeni bir komplo ve yeni bir örgütle karşımıza çıkacaklar” dedi.

İRAN ŞART KOŞMUŞTU İran Devrim Muhafızları, ülkenin kuzeybatı sınırı bölgesinde 16 Temmuz'da teröristlere yönelik operasyon başlatmıştı. Ramazan süresince ara verilen operasyonlar bayramın ardından yeniden başlamıştı.

PJAK verilen ağır kayıplar üzerine bu ayın başlarında tek taraflı ateşkes ilan etmiş ve Kuzey Irak yönetimi aracılığıyla İran’a da ateşkes önermişti. İran ise şartlarının kabul edilmesi halinde PJAK’a yönelik operasyonlarını durdurabileceğini duyurmuştu. İran ordusu son olarak PJAK’ın Kuzey Irak’taki en büyük kamplarından birinin bulunduğu Casusan’ı ele geçirmişti.

İranlı askerler, Casusan tepelerinde, her birinde 500-600 militanın barınabileceği, yaklaşık iki metre yükseklikte ve üç katlı yer altı tünelleri ve sığınakları bulmuşlardı.

Son Güncelleme: 30.09.2011 14:49
Anahtar Kelimeler:
IranSınırPjakötesi
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