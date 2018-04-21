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İran Nükleer Faaliyetlerine Yeniden Başlayabilir!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerine yeniden başlayacağını söyledi. 

İran Nükleer Faaliyetlerine Yeniden Başlayabilir!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerine yeniden başlayacağını söyledi. 

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:10
İran Nükleer Faaliyetlerine Yeniden Başlayabilir!

 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerine yeniden başlayacağını söyledi. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nükleer programıyla ilgili anlaşma hakkında ABD'de devam eden tartışmaları değerlendirdi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda, İran’ın birçok seçeneği olduğunu ifade eden Zarif, bunlardan birinin de nükleer faaliyetlere çok daha hızlı bir şekilde yeniden başlamak olduğunu belirtti.

Zarif, "Bu seçenekler uygulanmaya hazır ve uygun gördüğümüzde gerekli kararı vereceğiz. Diğer ülkeler bizden, ihlal edilen bir anlaşmayı tek taraflı uygulamamızı bekleyemez." dedi.

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Nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. İran, anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.

 


Son Güncelleme: 21.04.2018 17:41
Anahtar Kelimeler:
IranMuhammed Cevad ZarifNükleer
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