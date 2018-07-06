İran nükleer anlaşmanın devamı için “uygulanabilir taahhütler“ istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmanın taraflarının belirsiz vaatler yerine uygulanabilir taahhütler sunması gerektiğini belirtti.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, nükleer anlaşmanın tarafı ülkelerin dışişleri bakanları arasında bugün düzenlenecek toplantı için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Zarif, basına görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasından sonra anlaşmanın tarafı ülkelerin konumunun yeterince açık olmadığını aktaran Zarif, "Mevkidaşlarımdan büyük ancak belirsiz vaatler yerine açık ve uygulanabilir taahhütler sunmalarını bekliyorum." dedi.

Zarif, anlaşmanın tarafı diğer ülkelerden İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarlarının korunmasını beklediklerini ifade etti.

Washington’un nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekilmesine işaret eden Zarif, ABD’nin geri getirdiği yaptırımların anlaşmanın tarafı diğer ülkeler tarafından telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen mayıs ayında ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti. Anlaşmanın tarafı ülkelerin dışişleri bakanları bugün Viyana'da görüşmelerde bulunacak.

