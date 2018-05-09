İran Meclis Başkan Yardımcısından ABD bayrağı yakılmasına tepki

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, mecliste ABD bayrağı yakılmasını eleştirdi.



İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Mutahhari, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrılma kararına tepki gösteren vekillerin meclisin sabah oturumunda ABD bayrağını ateşe vermeleriyle ilgili basına açıklama yaptı.



Mecliste ABD bayrağı yakılmasını "kötü bir davranış" olarak niteleyen Mutahhari, "ABD halkının üçte ikisi Trump'ın eylemine karşı çıkarken biz mecliste ABD bayrağını ateşe vererek aslında Amerikan halkını karşımıza almış oluyoruz." dedi.



Olayın meclisteki bazı milletvekillerinin ani tepkisi olarak geliştiğini aktaran Mutahhari, bu yüzden o anda olaya tepki verilemediğini savundu.



- "Eylem ulusal çıkarlara hizmet etmiyor" eleştirisi



Öte yandan Tahran milletvekili Fatma Saidi de mecliste ABD bayrağının ateşe verilmesini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştirdi.



İranlı milletvekili, eylemin ulusal çıkarlara hizmet etmediğini belirterek, "Bayrak bir ulusun sembolüdür, vazifemiz tüm uluslara saygı göstermektir." ifadesini kullandı.



ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki gösteren bazı İranlı milletvekilleri, meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metninin bir nüshasını ateşe vermişti.



