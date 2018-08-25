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İran İle Irak Arasındaki Elektrik Sorunu Çözüldü

İRAN ENERJİ BAKANI RIZA ERDEKANİYAN IRAK, PAKİSTAN VE AFGANİSTAN'A ELEKTRİK AKIŞININ YENİDEN BAŞLADIĞINI DUYURDU

İran İle Irak Arasındaki Elektrik Sorunu Çözüldü

İRAN ENERJİ BAKANI RIZA ERDEKANİYAN IRAK, PAKİSTAN VE AFGANİSTAN'A ELEKTRİK AKIŞININ YENİDEN BAŞLADIĞINI DUYURDU

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10
İran İle Irak Arasındaki Elektrik Sorunu Çözüldü

İRAN ENERJİ BAKANI RIZA ERDEKANİYAN IRAK, PAKİSTAN VE AFGANİSTAN'A ELEKTRİK AKIŞININ YENİDEN BAŞLADIĞINI DUYURDU
 İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Irak'a yeniden elektrik ihraç etmeye başladıklarını açıkladı.
Erdekaniyan, aralarındaki sorunun çözülmesinin ardından komşu ülkelerden Irak, Pakistan ve Afganistan'a elektrik vermeye başladıklarını belirtti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında Erdekaniyan, İran'ın komşu ülkelerle yapılan anlaşmalar gereği vaatlerini yerine getirdiğini ve enerji ihracatını sürdürdüğünü ifade etti.
Erdekaniyan, Bağdat yönetiminin ödemelerin bir bölümünü yaptığını ve Irak'ın biriken enerji taleplerinin süratle karşılanması için çalışacaklarını kaydetti.
İran Enerji Bakanı, ihracatın yanında ihtiyaç duyduklarında Türkmenistan ve Ermenistan'dan da enerji ithal edebileceklerini vurguladı.
Erdekaniyan, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada İran'daki enerji sorunları nedeniyle Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji ihracatını durdurduklarını, 18 Ağustos'ta ise borcun ödenmesi ve elektrik ihracatının tekrar başlaması için Irak Elektrik Bakanlığına davet gönderdiklerini bildirmişti.
 

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Son Güncelleme: 25.08.2018 15:28
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