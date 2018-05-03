İran-IKBY Arasında Ortak Komisyon Kuruldu!

İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi için ortak bir komisyonun kurulmasına karar verildi.

Erbil'de düzenlenen IKBY ile İran arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konferansı çerçevesinde İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve IKBY Planlama Bakanı Ali Sindi'nin huzurunda ortak komisyon için imzalar atıldı.

İmzaların atılmasından sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Şeriatmedari, "İki taraf arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme yollarını araştırmak için ortak komisyon kuruldu. Ortak komisyona her iki ülkenin elçilikleri bugünden itibaren önem verip üzerinde duracaklar. Bize göre ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için bu da önemli bir adımdır." dedi.

IKBY Planlama Bakanı Sindi ise, ikili ilişkilerin zaten iyi bir seviyede olduğunu, bu adımla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

Sindi, IKBY-İran sınırında serbest ticari bölgenin özellikle Süleymaniye vilayeti içinde kurulması için temennileri olduğunu dile getirerek, kurulan ortak komisyonun bu konu üzerinde de çalışacağını belirtti.

Erbil'de IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin katılımıyla dün başlayan konferansta, İran başta olmak üzere Irak merkezi hükümeti ve IKBY'den birçok yetkiliyle iş adamı yer aldı.