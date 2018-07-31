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İran'dan Trump'a sert cevap: Görüşme teklifi değer arz etmiyor

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kamal Kharazi, ABD Başkanı Trump'ın İran Cumhurbaşkanı ile görüşme teklifinin Tahran için değer arz etmediğini söyledi.

İran'dan Trump'a sert cevap: Görüşme teklifi değer arz etmiyor

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kamal Kharazi, ABD Başkanı Trump'ın İran Cumhurbaşkanı ile görüşme teklifinin Tahran için değer arz etmediğini söyledi.

31 Temmuz 2018 Salı 20:48
İran'dan Trump'a sert cevap: Görüşme teklifi değer arz etmiyor

İran'dan Trump'a sert cevap: Görüşme teklifi değer arz etmiyor

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kamal Kharazi, ABD Başkanı Trump'ın İran Cumhurbaşkanı ile görüşme teklifinin Tahran için değer arz etmediğini söyledi.

Kharazi, yarı resmi Fars haber ajansında yer alan açıklamasına göre, "Amerika ile müzakerelerdeki kötü deneyimlerimiz ve ABD'li yetkililerin sözlerinden dönmelerini dikkate aldığımızda Trump'ın teklifinde bir değer görmememiz doğal" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini İran nükleer anlaşmasından çıkarmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek istediğini ve bu görüşmeye dair herhangi bir ön şartı olmadığını belirterek dün, "İsterlerse görüşeceğiz" demişti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

Trump, Mayıs ayında 2015 yılına altı büyük devlet ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi tek yanlı olarak çıkarmış ve diğer ülkelere de 4 Kasım itibarıyla İran'dan petrol alımını durdurmalarını, yoksa kendilerine de finansal yaptırım uygulanacağını söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran'ın, ABD'nin petrol satışlarını engelleme tehditlerine direneceğini vurgulamış, "Amerikalılar İran'ın petrol ihracatını sıfırlamaktan söz ediyorlar, belli ki bunun sonuçlarını düşünmemişler" demişti.

İran daha sonra ABD ve bölgedeki Arap müttefiklerini Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etmişti.

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