banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98315
ALTIN
234.618
DOLAR
6.1049
STERLİN
8.0309
EURO
7.1626
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin, Veysel Çoşkun’a Ait Olduğu Tespit Edildi
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin,...
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
AKINCI NEW YORK’TA
Sakarya'yı üzen ölüm
SAKARYA'YI ÜZEN ÖLÜM
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
AYDENİZ İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR
banner282

İran'dan Trump'a Petrol Fiyatlarını Düşürme Önerisi

İran'dan Trump'a Petrol Fiyatlarını Düşürme Önerisi

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
İran'dan Trump'a Petrol Fiyatlarını Düşürme Önerisi

ZENGENE: “TRUMP, PETROL FİYATLARININ YÜKSELMEMESİNİ İSTİYORSA ORTADOĞU BÖLGESİNDE TANSİYONU ARTIRAN MÜDAHALELERDEN VE İRAN'IN PETROL ÜRETİMİ VE İHRACATINI ENGELLEMEKTEN VAZGEÇMELİ”


 İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının yükselmemesini istiyorsa bölgede tansiyonu artıran müdahalelerden ve İran'ın petrol üretimi ve ihracatını engellemekten vazgeçmeli." dedi.


Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında devlet televizyonuna konuşan Zengene, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapan Trump'a yanıt verdi.


ABD yönetiminin izlediği politikalar sonucunda petrol fiyatlarının yükseldiğini ve uluslararası petrol piyasasının istikrarsız hale geldiğini dile getiren Zengene, "İran'ın petrol ihracatını ciddi oranda düşürmeye çalışırken petrol fiyatlarının yükselmesini de istemiyor. Bu ikisi birlikte olmaz." ifadelerini kullandı. 
Zengene şöyle devam etti:
"Trump, petrol fiyatlarının yükselmemesini ve piyasanın istikrarsızlaşmamasını istiyorsa Ortadoğu bölgesinde tansiyonu artıran müdahalelerden ve İran'ın petrol üretimi ve ihracatını engellemekten vazgeçmelidir."


Trump, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, OPEC'e piyasaya daha fazla petrol arz etme ve petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulunmuştu.


ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra İran'a yaptırımları geri getirmiş, müttefiklerinden İran’la petrol ticaretlerini ikinci aşama yaptırımların devreye gireceği 5 Kasım'a kadar sonlandırmalarını istemişti.


ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının devreye girmesine iki aydan az zaman kalırken Tahran'ın petrol ihracatı nisandan bu yana yüzde 28 azaldı.


Brent ham petrolün varil fiyatı şu anda son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 81 doları aştı.

Son Güncelleme: 26.09.2018 16:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'nin Yüzde 65'i Yabancı Dil Biliyor
AB'nin Yüzde 65'i Yabancı Dil Biliyor
Eski Fransa Başbakanı, İspanya’da Belediye Başkan Adayı Oldu
Eski Fransa Başbakanı, İspanya’da Belediye Başkan Adayı Oldu
Euro 2024'ün Ev Sahibi Belli Oluyor
Euro 2024'ün Ev Sahibi Belli Oluyor
Fransa'da Le Pen'in Partisine 1 Milyon Avro Ceza
Fransa'da Le Pen'in Partisine 1 Milyon Avro Ceza
Telefonunu Şarj Etmek İçin Kokpite Girmeye Çalışan Yolcu Uçaktan Atıldı
Telefonunu Şarj Etmek İçin Kokpite Girmeye Çalışan Yolcu Uçaktan Atıldı
ABD’den İran'a Uyarı: Bize Zarar Verirseniz Kıyamet Kopar
ABD’den İran'a Uyarı: Bize Zarar Verirseniz Kıyamet Kopar
Piyasaların Gözü Fed’in Faiz Kararında
Piyasaların Gözü Fed’in Faiz Kararında
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Hollanda'da
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Hollanda'da
Trump'tan Maduro Açıklaması...“Asker Karar Verirse, Ordu Tarafından Çok Hızlı Şekilde Devrilebilecek Bir Rejim“
Trump'tan Maduro Açıklaması...“Asker Karar Verirse, Ordu Tarafından Çok Hızlı Şekilde Devrilebilecek Bir Rejim“
AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30
AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim