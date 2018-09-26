İran'dan Trump'a Petrol Fiyatlarını Düşürme Önerisi

ZENGENE: “TRUMP, PETROL FİYATLARININ YÜKSELMEMESİNİ İSTİYORSA ORTADOĞU BÖLGESİNDE TANSİYONU ARTIRAN MÜDAHALELERDEN VE İRAN'IN PETROL ÜRETİMİ VE İHRACATINI ENGELLEMEKTEN VAZGEÇMELİ”



İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının yükselmemesini istiyorsa bölgede tansiyonu artıran müdahalelerden ve İran'ın petrol üretimi ve ihracatını engellemekten vazgeçmeli." dedi.



Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında devlet televizyonuna konuşan Zengene, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapan Trump'a yanıt verdi.



ABD yönetiminin izlediği politikalar sonucunda petrol fiyatlarının yükseldiğini ve uluslararası petrol piyasasının istikrarsız hale geldiğini dile getiren Zengene, "İran'ın petrol ihracatını ciddi oranda düşürmeye çalışırken petrol fiyatlarının yükselmesini de istemiyor. Bu ikisi birlikte olmaz." ifadelerini kullandı.

Zengene şöyle devam etti:

"Trump, petrol fiyatlarının yükselmemesini ve piyasanın istikrarsızlaşmamasını istiyorsa Ortadoğu bölgesinde tansiyonu artıran müdahalelerden ve İran'ın petrol üretimi ve ihracatını engellemekten vazgeçmelidir."



Trump, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, OPEC'e piyasaya daha fazla petrol arz etme ve petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulunmuştu.



ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra İran'a yaptırımları geri getirmiş, müttefiklerinden İran’la petrol ticaretlerini ikinci aşama yaptırımların devreye gireceği 5 Kasım'a kadar sonlandırmalarını istemişti.



ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının devreye girmesine iki aydan az zaman kalırken Tahran'ın petrol ihracatı nisandan bu yana yüzde 28 azaldı.



Brent ham petrolün varil fiyatı şu anda son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 81 doları aştı.