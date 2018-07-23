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İran'dan sert PKK çıkışı: Vuracağız!

İran İçişleri Bakanlığı, PKK’nın İran kanadı PEJAK’ın düzenlediği ve 11 İran askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından komşu ülkeleri gerekli müdahaleyi yapmaları konusunda uyardı.

İran'dan sert PKK çıkışı: Vuracağız!

İran İçişleri Bakanlığı, PKK’nın İran kanadı PEJAK’ın düzenlediği ve 11 İran askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından komşu ülkeleri gerekli müdahaleyi yapmaları konusunda uyardı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:32
İran'dan sert PKK çıkışı: Vuracağız!

İran'dan sert PKK çıkışı: Vuracağız!

İran İçişleri Bakanlığı, PKK’nın İran kanadı PEJAK’ın düzenlediği ve 11 İran askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından komşu ülkeleri gerekli müdahaleyi yapmaları konusunda uyardı.

İran'ın batısında bulunan Merivan kırsalında 2 gün önce PKK'nın İran kanadı PEJAK teröristleri ile İranlı askerler arasında çıkan çatışma sonucunda 11 İranlı asker hayatını kaybetmişti. İran İçişleri Bakanı Güvenlik Yardımcısı Hüseyin Zülfikari saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Söz konusu terör örgütlerinin geçmişi bazı komşu ülkelere dayanıyor. Biz söz konusu komşu ülkelere bu teröristlere karşı gereken müdahaleyi yapmalarını bildirdik, ancak gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda ülkemizin güvenliğini sağlamak için teröristlerin sınırlardaki mevzilerini hedef alacağız'' ifadelerini kullandı.

İran Yargı Gücü Başkanı Ayetullah Sadık Laricani de bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu cinayeti gerçekleştirenler ve bunun arkasında duran unsurlar bu tür cinayetlerle İran İslamCumhuriyeti'nin bölgede ve dünyadaki tavırlarını etkileyebileceklerini düşünüyor. Bu kesinlikle yanlış bir algı zira İran halkı İslami İnkılap tarihi boyunca bu ve bundan da daha büyük saldırıları geride bıraktı. Ancak ilkelerinden bir adım bile uzaklaşmadı'' dedi. 


İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de yaptığı bir açıklamada söz konusu teröristleri destekleyen yabancı istihbarat servislerini uyararak, ''Devrim Muhafızları yakın bir zamanda intikam alacaktır'' ifadelerini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 23.07.2018 21:34
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