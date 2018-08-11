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İran'dan Peugeot'ya Tazminat Talebi

İRAN, ABD YAPTIRIMLARI NEDENİYLE ÜLKEDEKİ FAALİYETLERİNİ DURDURAN FRANSIZ OTOMOBİL ÜRETİCİSİ ŞİRKETLERİN ANLAŞMA ŞARTLARI UYARINCA TAZMİNAT ÖDEMESİNİ İSTEDİ

İran'dan Peugeot'ya Tazminat Talebi

İRAN, ABD YAPTIRIMLARI NEDENİYLE ÜLKEDEKİ FAALİYETLERİNİ DURDURAN FRANSIZ OTOMOBİL ÜRETİCİSİ ŞİRKETLERİN ANLAŞMA ŞARTLARI UYARINCA TAZMİNAT ÖDEMESİNİ İSTEDİ

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:33
İran'dan Peugeot'ya Tazminat Talebi


İRAN, ABD YAPTIRIMLARI NEDENİYLE ÜLKEDEKİ FAALİYETLERİNİ DURDURAN FRANSIZ OTOMOBİL ÜRETİCİSİ ŞİRKETLERİN ANLAŞMA ŞARTLARI UYARINCA TAZMİNAT ÖDEMESİNİ İSTEDİ

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihi Niya, ülkedeki faaliyetlerini askıya alan Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun otomotiv sektörünün üretim hacmini azalttığını belirtti.

Fransız otomobil üreticisi şirketlerle yapılan anlaşmalarda gerekli garantilerin alındığını ifade eden Salihi Niya, ABD yaptırımları nedeniyle İran'daki yatırımlarını kesen Peugeot şirketinin tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Salihi Niya, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu parça tedarikinin yerli otomobil üreticisi "İran Khodro" tarafından sağlanacağını kaydetti.

ABD yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından açıkladığı yaptırımları 7 Ağustos'ta devreye sokmuştu. Yaptırımlar, İran'da petrolden sonra gelen ikinci sıradaki otomotiv sektörünü de hedef alıyor. Fransız otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'la ticareti durdurduklarını açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 11.08.2018 14:36
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