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İran'dan ABD'ye rest: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız

İran ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıkladı.

İran'dan ABD'ye rest: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız

İran ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 20:21
İran'dan ABD'ye rest: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız

İran'dan ABD'ye rest: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız

İran ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıkladı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemesi durumunda stratejik Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarını duyurdu.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı duruşunun caydırıcı nitelik taşıdığını söyledi.

ABD'nin bölgede bir savaşa hazır olmadığını öne süren Mutahhari, "ABD'nin İran petrol ihracatını sıfırlama tehditlerine karşı eylemimiz Hürmüz Boğazı'nı kapatmak olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin "İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz" demesine, "Bu, tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız" cevabını verdi.

Neler yaşandı?

Açıklama, Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır oldukları mesajını vermişti.

Ruhani'nin açıklamalarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun önde gelen komutanlarından Kasım Süleymani ve İsmail Kevseri gibi isimler yaptıkları açıklamada, Ruhani'ye destek verdiklerini duyurmuştu.

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