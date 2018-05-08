İran'dan ABD'ye cevap

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump'ın açıklamlarına cevap verdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump'ın nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından bir açıklama yaptı.

Ruhani 'Hiçbir hatamız yanlışımız olmadı. ABD'nin sözünde durmadığını gördük. ABD'nin tek destekçisi İsrail'dir' diye konuştu.

Ruhani'nin açıklamalarından satırbaşları;

'ABD ne gibi delilleri olduğunu göstermeli.'

'Trump'ın kararı bizim için tarihi bir tecrübe.'

'İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur. Hiçbir hatamız yanlışımız olmadı'

'ABD'nin sözünü tutmadığını gördük.'

'ABD'nin tek destekçisinin İsrail olduğunu görüyoruz.'

'Bu noktadan itibaren İran anlaşması diğer beş devletle birlikte devam edecektir.'

İran Devlet Televizyonu, Trump'ın kararına ilişkin yasadışı ifadelerini kullandı.