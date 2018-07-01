İran'daki Su Protestosunda Ölenler Olduğu İddiası Yalanlandı!



İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde su kesintileri ve kirliliği nedeniyle dün akşam düzenlenen protestolarda göstericilerden hayatını kaybedenlerin olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Rahmani Fazli, başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Hürremşehr kentindeki olaylarda hayatını kaybeden kimse olmadığını sadece 1 kişinin yaralandığını söyledi.

Çıkan olayları "provokasyon" olarak nitelendiren Rahmani Fazli, Hürremşehr ve Abadan kentlerinin su sorununu çözmek için 1992 yılında başlayan ve Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemul Enbiya Yapı Karargahı'nın üstlendiği Gadir Projesi'nin 6 Temmuz Cuma günü devreye gireceğini ve bölgede musluk suyu sorunun kalmayacağını ifade etti.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde dün akşam "şebeke sularındaki kirlilik ve su kesintileri" nedeniyle düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin vurularak hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

41 KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ İDDİASI

Öte yandan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde "41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi" iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, söz konusu olayla ilgili 4 kişinin şikâyetçi olduğunu belirtti.

AA muhabirinin İranşehr'deki tecavüz iddialarıyla ilgili sorusunu Rahmani Fazli, "Bu konu Cuma namazı hutbesinde duyurulduğu gibi değildi. Gerçeği yansıtmıyordu. Cuma İmamı'na yanlış bilgi verilmişti." şeklinde cevaplandırdı.

Kısa zamanda zanlının gözaltına alındığını belirten Rahmani Fazli, olayla ilgili 4 kişinin şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Sünni nüfusun yoğun olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Cuma İmamı Muhammed Tayyip bayram namazı hutbesinde ramazan ayında şehirde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırmıştı. Olayın duyulmasının ardından İranşehr Valilik binası önünde toplanan onlarca gösterici, suçluların yakalanarak idam edilmelerini istemiş, aksi halde kendi silahlarıyla suçlulara karşılık vereceklerini duyurmuştu.

