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İran'daki Silahlı Saldırıda 11 Kişi Öldü

İran'daki Silahlı Saldırıda 11 Kişi Öldü

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:40
İran'daki Silahlı Saldırıda 11 Kişi Öldü

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD ZARİF, AHVAZ KENTİNDEKİ ASKERİ TÖRENE DÜZENLENEN SALDIRIDAN "ABD VE TERÖRÜN BÖLGESEL DESTEKÇİLERİNİN SORUMLU OLDUĞUNU" SÖYLEDİ
Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Hüseyinzade, Ahvaz kentindeki askeri törene yapılan silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Hüseyinzade, İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında 11 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan Hüseyinzade, askeri ve siyasi yetkililerin katıldığı törene saldırı düzenleyenlerden 2'sinin ölü, 2'sinin de sağ yakalandığını ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini belirtmişti.
İRAN SALDIRIDAN ABD'Yİ SORUMLU TUTTU
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin güneybatısında yer alan Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdılar." ifadelerini kullandı.
Saldırıda çocuklar ve gazetecilerin de hedef alındığına dikkati çeken Zarif, şöyle devam etti:
"İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD'li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı yanıt verecektir."
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda birçoğu Devrim Muhafızları mensubu olmak üzere 11 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı. 
Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif de saldırının El-Ahvaziye adlı ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğini açıkladı. Şerif, söz konusu örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti.
 

Son Güncelleme: 22.09.2018 16:37
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