İran'daki Depremde 76 Kişi Yaralandı!

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde bu sabah meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, merkez üssü Siseht kenti olan depremde ilk belirlemelere göre 2'si ağır 76 kişinin yaralandığını duyurdu.

Depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiği belirtilirken yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde yerel saatle 08.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.