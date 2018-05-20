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İran'da zehirli mantar 8 kişiyi öldürdü!

İran'da zehirli mantar 8 kişinin ölümüne sebep olurken, 700 kişiyi hastanelik etti. Zehirli mantar yiyerek hastaneye kaldırılan 700 kişiden 190'ının ise tedavisi devam ediyor.

İran'da zehirli mantar 8 kişiyi öldürdü!

İran'da zehirli mantar 8 kişinin ölümüne sebep olurken, 700 kişiyi hastanelik etti. Zehirli mantar yiyerek hastaneye kaldırılan 700 kişiden 190'ının ise tedavisi devam ediyor.

20 Mayıs 2018 Pazar 21:54
İran'da zehirli mantar 8 kişiyi öldürdü!

İran'da zehirli mantar 8 kişiyi öldürdü 700 kişiyi hastanelik etti

İran'da zehirli mantar 8 kişinin ölümüne sebep olurken, 700 kişiyi hastanelik etti. Zehirli mantar yiyerek hastaneye kaldırılan 700 kişiden 190'ının ise tedavisi devam ediyor.

İran'da zehirli mantar yiyen 8 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran 700 kişiden 190'ının tedavisi devam ediyor.

50 HASTANIN DURUMU KRİTİK

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İran basınına göre ülkenin batı bölgelerinde yüzlerce kişi zehirli mantardan etkilendi. NTV'nin haberine göre; hastaneye kaldırılanlar arasında karaciğer nakline ihtiyaç duyulan vakaların da olduğu belirtiliyor.

8 kişinin öldüğü olayda yaklaşık 50 hastanın durumu kritik.

İran Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bilmedikleri mantarları yememeleri ve sokak satıcılarından mantar almamaları konusunda uyardı.

Anahtar Kelimeler:
IranZehirliMantar
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