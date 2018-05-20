İran'da zehirli mantar 8 kişiyi öldürdü 700 kişiyi hastanelik etti
İran'da zehirli mantar 8 kişinin ölümüne sebep olurken, 700 kişiyi hastanelik etti. Zehirli mantar yiyerek hastaneye kaldırılan 700 kişiden 190'ının ise tedavisi devam ediyor.
İran'da zehirli mantar yiyen 8 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran 700 kişiden 190'ının tedavisi devam ediyor.
50 HASTANIN DURUMU KRİTİK
8 kişinin öldüğü olayda yaklaşık 50 hastanın durumu kritik.
İran Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bilmedikleri mantarları yememeleri ve sokak satıcılarından mantar almamaları konusunda uyardı.