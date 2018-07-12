İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza

İran'ın Buşehr eyaletinde yasa dışı avcılık yapan bir kişi hakkında mahkeme, yaz boyunca kuşlara her hafta beş bin litre su temin etme cezası verdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Deşti ilçesinde izinsiz şekilde avlandığı sırada yakalanan bir kişi hakkında mahkeme ilginç bir karar verdi.

Mahkemenin kararı hakkında basına açıklama yapan Buşehr Eyaleti Çevre Koruma Müdürü Hüseyin Dilşeb, "Deşti ilçesinde yasa dışı avcılık yapan bir kişi, yaz ayları boyunca vahşi kuşların haftalık ihtiyacı olan 5 bin litre suyu temin etme cezasına mahkum edildi." dedi.

Söz konusu kişinin 9 kum kekliğini avlamak ve çevreye zarar vermek suçuyla yargı önüne çıkarıldığını aktaran Dilşeb, avcının Çevre Koruma Kurumu ile koordineli olarak, belirlenen yerlere kuşlar için haftada bir kez en az 5 bin litre su temin edeceğini aktardı.

