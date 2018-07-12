banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza

İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:31
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza

İran'ın Buşehr eyaletinde yasa dışı avcılık yapan bir kişi hakkında mahkeme, yaz boyunca kuşlara her hafta beş bin litre su temin etme cezası verdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Deşti ilçesinde izinsiz şekilde avlandığı sırada yakalanan bir kişi hakkında mahkeme ilginç bir karar verdi.

Mahkemenin kararı hakkında basına açıklama yapan Buşehr Eyaleti Çevre Koruma Müdürü Hüseyin Dilşeb, "Deşti ilçesinde yasa dışı avcılık yapan bir kişi, yaz ayları boyunca vahşi kuşların haftalık ihtiyacı olan 5 bin litre suyu temin etme cezasına mahkum edildi." dedi.

Söz konusu kişinin 9 kum kekliğini avlamak ve çevreye zarar vermek suçuyla yargı önüne çıkarıldığını aktaran Dilşeb, avcının Çevre Koruma Kurumu ile koordineli olarak, belirlenen yerlere kuşlar için haftada bir kez en az 5 bin litre su temin edeceğini aktardı.
 

banner288
Son Güncelleme: 12.07.2018 16:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı
AB'nin büyüme tahmini düşürüldü
AB'nin büyüme tahmini düşürüldü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim