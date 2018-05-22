Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102911
ALTIN
190.061
DOLAR
4.5669
STERLİN
6.1484
EURO
5.3953
Gündem gannavuri!
GÜNDEM GANNAVURİ!
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Çetin Sadeli rekora koşuyor
ÇETİN SADELİ REKORA KOŞUYOR
Hani plajlar halkındı!
HANİ PLAJLAR HALKINDI!
banner282
Flaş Haber
Hani plajlar halkındı!
Kapat

İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 15’e yükseldi

İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Asriran haber sitesine göre, İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü MüctebaHalidi, yaptığı açıklamada, yabani mantar yiyen bin 17 kişinin zehirlendiğini 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Halidi,

İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 15’e yükseldi

İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Asriran haber sitesine göre, İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü MüctebaHalidi, yaptığı açıklamada, yabani mantar yiyen bin 17 kişinin zehirlendiğini 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Halidi,

22 Mayıs 2018 Salı 06:21
İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 15’e yükseldi

İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

banner277
Asriran haber sitesine göre, İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü MüctebaHalidi, yaptığı açıklamada, yabani mantar yiyen bin 17 kişinin zehirlendiğini 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Halidi, "Yerel saatle 18.00'e kadar hastanelere başvuran kişi sayısı bin 17'ye ulaştı. 116 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Şu ana kadar 15 kişi de hayatını kaybetti." dedi.

Sabah saatlerinde İran devlet televizyonuna konuşan Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Muhammed Mehdi Guya, Kirmanşah, Kürdistan, Hemedan, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde 800'ün üzerinde yabani mantara bağlı zehirlenme vakasının görüldüğünü, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 230 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını açıklamıştı.
 

Son Güncelleme: 22.05.2018 09:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin, İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı...
Filistin, İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı...
Guterres'ten Hizbullah'a Askeri Faaliyetlere Son verme Çağrısı
Guterres'ten Hizbullah'a Askeri Faaliyetlere Son verme Çağrısı
İtaly’da yeni hükümet Cumhurbaşkanı Matarella’ya sunuldu
İtaly’da yeni hükümet Cumhurbaşkanı Matarella’ya sunuldu
“Firavun gibi yaşamayın”
“Firavun gibi yaşamayın”
"İran’dan ABD’ye Sert Tepki"
"İran’dan ABD’ye Sert Tepki"
Yemen'de Husiler Sivillere Saldırdı: 5 Ölü, 20 Yaralı
Yemen'de Husiler Sivillere Saldırdı: 5 Ölü, 20 Yaralı
Başpiskopos, Cinsel Tacizi Gizlemekten Suçlu Bulundu
Başpiskopos, Cinsel Tacizi Gizlemekten Suçlu Bulundu
Sıcaklar 3 günde 65 can aldı
Sıcaklar 3 günde 65 can aldı
İran'dan ABD'ye sert tepki
İran'dan ABD'ye sert tepki
Pence'ten Kuzey Kore'ye “Libya“ tehdidi
Pence'ten Kuzey Kore'ye “Libya“ tehdidi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim