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İran'da Veba: 70 Hayvan Telef Oldu!

İran Meclisi Bem Milletvekili Habibullah Nikzadipenah, Kirman eyaletinde dağ geyiği ve koçların da aralarında olduğu 70 hayvanın veba hastalığından telef olduğunu söyledi. İran Meclisi Haber Ajansı'na konuşan Nikzadipenah,

İran'da Veba: 70 Hayvan Telef Oldu!

İran Meclisi Bem Milletvekili Habibullah Nikzadipenah, Kirman eyaletinde dağ geyiği ve koçların da aralarında olduğu 70 hayvanın veba hastalığından telef olduğunu söyledi. İran Meclisi Haber Ajansı'na konuşan Nikzadipenah,

17 Temmuz 2018 Salı 13:03
İran'da Veba: 70 Hayvan Telef Oldu!


İran Meclisi Bem Milletvekili Habibullah Nikzadipenah, Kirman eyaletinde dağ geyiği ve koçların da aralarında olduğu 70 hayvanın veba hastalığından telef olduğunu söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na konuşan Nikzadipenah, "Habr Milli Parkı'nda veba hastalığından aralarında dağ geyiği ve koçlarının bulunduğu 70 hayvan telef oldu." dedi.

Kaçak yollarla ülkeye getirilen hayvanların vebaya sebebiyet verdiğini öne süren Nikzadipenah, "Bu tür bir veba, kaçak hayvanlarda bulunan kenelerden geçmektedir. Gerekli önlemler alınmazsa bulaşıcı hastalık diğer hayvanlara da zarar verecektir." dedi.

Yaklaşık 20 yıldan bu yana Kirman eyaletinde kuraklığın hâkim olduğuna işaret eden Nikzadipenah, "Kuraklık vahşi veya ahır hayvanlarının tümünü hastalıklara karşı zayıflatmıştır. Susuzluk vahşi hayvanlarla evcil hayvanların ortak meralardan su içmesine neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 21:47
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