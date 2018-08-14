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İran'da “Twitter Yasağı Kalksın“ Talebine Ret

İRAN HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD AZERİ CEHROMİ'NİN, TWİTTER'A ERİŞİM ENGELİNİ KALDIRMA TALEBİ REDDEDİLDİ

İran'da “Twitter Yasağı Kalksın“ Talebine Ret

İRAN HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD AZERİ CEHROMİ'NİN, TWİTTER'A ERİŞİM ENGELİNİ KALDIRMA TALEBİ REDDEDİLDİ

14 Ağustos 2018 Salı 10:22
İran'da “Twitter Yasağı Kalksın“ Talebine Ret


İRAN HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD AZERİ CEHROMİ'NİN, TWİTTER'A ERİŞİM ENGELİNİ KALDIRMA TALEBİ REDDEDİLDİ

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin, "Twitter'a erişim engelini kaldırma talebi" yargı tarafından reddedildi.
İran Başsavcı Vekili AbdussamedHürremabadi, yerli mesajlaşma uygulaması "Suruş" hesabından yaptığı açıklamada, İranlı bakanın talebinin ülkedeki yasalara aykırı olduğunu ve Twitter'a erişim engelinin devam edeceğini belirtti.
Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı'nın Twitter'a erişim engelinin kaldırılması konusundaki talebinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunan Hürremabadi, Twitter'ın ABD'nin kontrolü altında olduğunu ifade etti.
Söz konusu sosyal medya kuruluşunun İran'da 2009'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara açıktan destek verdiğini vurgulayan İranlı Başsavcı Vekili, "Haberleşme Bakanlığından ABD'nin kontrolü altındaki şebekelere erişim engelinin kaldırılması yerine Ulusal İnternet Şebekesi'ne ve yerli sosyal mesajlaşma uygulamalarına daha çok destek vermesi beklenir." ifadelerini kullandı.
İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı.
Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor. Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.
İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, 22 Temmuz'da Instagram'a erişim engeli getirileceğine ilişkin iddiaların medyada yer bulması üzerine yaptığı açıklamada, "Filtreleme konusunda ben yetkiliysem Instagram'ın yasaklanmayacağına dair söz veriyorum. Twitter yasağının kaldırılması konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Bu mesele gündeme alınacak ve Twitter yasağının kaldırıldığına şahit olacağız." demişti.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 13:58
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