İran'da “Tuzlu Su“ Halkı Göçe Zorluyor...

İran'da Abadan Ticaret Odası Başkanı Mesud Hayyatzade, musluk suyunun tuzlu olması nedeniyle insanların kenti terk ettiklerini belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Hayyatzade Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki musluk suyunun tuz oranının yüksek olması nedeniyle arıtma maliyetlerinin de yüksek olduğunu vurgulayarak, bu nedenle kentteki üretimin durma noktasına geldiğini ifade etti.

Hayyatzade, "Fabrikalar, suyun deniz suyu kadar tuzlu ve arıtma maliyetinin yüksek olması nedeniyle üretimi durdurdu. İşçilerse çevre illere göç etti." dedi.

Bu durumdan en çok çiftçilerin etkilendiğini dile getiren Hayyatzade, şunları söyledi:



"En çok etkilenen kesim, kentin asli geçim kaynağı olan buğday eken çiftçiler oldu. Bu sınıfın faaliyetleri de sona erdi."Çözüm için ülke yöneticilerinin 29 Haziran tarihini verdiklerini hatırlatan Hayyatzade, halkın 2011 yılından beri yöneticilerden işittiği bu vaatlere inanmadığını belirtti.Hayyatzade, petrokimya fabrikalarında da bazı bölümlerin tatlı suyla soğutma yapmaları gerektiği için tatil edildiğini kaydetti.Abadan Su İdaresi binası önünde çarşamba günü toplanan onlarca kişi, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenlemişti.