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İran'da Tarikat Mensuplarına 85 Yıl Hapis Cezası

İran'da "Gonabadi Dervişleri" adıyla bilinen sufi tarikatın 8 mensubu "ulusal güvenliğe karşı eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle toplam 85 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran'da Tarikat Mensuplarına 85 Yıl Hapis Cezası

İran'da "Gonabadi Dervişleri" adıyla bilinen sufi tarikatın 8 mensubu "ulusal güvenliğe karşı eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle toplam 85 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:25
İran'da Tarikat Mensuplarına 85 Yıl Hapis Cezası

İran'da "Gonabadi Dervişleri" adıyla bilinen sufi tarikatın 8 mensubu "ulusal güvenliğe karşı eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle toplam 85 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, "ulusal güvenliğe karşı eylemlerde bulunmak" suçlamasıyla Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan tarikat üyesi Mustafa Abdi 26 yıl 3 ay hapse ve 148 kırbaç cezasına mahkûm edildi. 

Abdi'nin tarikatın internet sitesinin yöneticilerinden olduğu belirtildi. 

Tarikatı üyelerinden Beşir Reyahi 10,5 yıl, Mehdi Mehdevifer 13,5 yıl ve Ebulfazl Sehrayi, Sehavet Selimi, Murteza Kengerlu, Rüstem Segvend ile Erdeşir Eşayiri yedişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Devrim Mahkemesi'nde yargılanan 39 tarikat üyesi de 31 Temmuz'da toplam 208 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Tahran'da 19 Şubat'ta Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına alındığı iddiaları üzerine gösteri düzenleyen tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar sırasında tarikat mensuplarından Muhammed Selas, güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmuştu. Selas yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkûm edilmiş, cezası 18 Haziran'da infaz edilmişti.

Azeri kökenli Nimetullahi tarikatının bir kolu olarak bilinen Gonabadi tarikatının İran'da başta üniversite öğrencileri olmak üzere eğitimli kesim üzerinde etkili olmaya çalıştığı belirtiliyor. 

Gonabadi tarikatı mensupları, İslam'ı klasik Şii anlayışından farklı bir yönde tebliğ ettiklerinden dolayı İran yönetimi için potansiyel tehlike olarak görülüyor.

 


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Son Güncelleme: 16.08.2018 12:26
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