İran'da Sahte İçkiden Zehirlenen 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Elburz eyaleti Acil Tıbbi Müdahale Merkezi Başkanı Mehrdad Babayi, Kereç kentinde dün sabah saatlerinden bu yana 12 kişinin zehirlendikleri gerekçesiyle hastanelere başvurduğunu

Hastanelere başvuran kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiğini aktaran Babayi, zehirlenme nedeninin henüz belli olmadığını kaydetti.

İran resmi ajansı IRNA ise ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, incelemeler sonucunda zehirlenmelerin sahte alkol tüketiminden kaynaklandığının ortaya çıktığını duyurdu.

Yetkili, soruşturma kapsamında sahte içki satıcısının tespit edildiğini ve hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.

