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İran'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi

İran'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:16
İran'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi

İran'ın Hürmüzgan, Kohgiluye-BuyerAhmed, Kuzey Horasan, Fars ve Elburz eyaletlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye, zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırılanların sayısı 460'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İyrecHarirçi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, 23 Eylül'den bu yana Hürmüzgan, Kohgiluye-BuyerAhmed, Kuzey Horasan, Fars ve Elburz'da toplamda 42 kişinin sahte içkiden öldüğünü, 460 kişinin ise zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Ajansı'na (ISNA) göre Harirçi, hastanelere kaldırılanlardan 170'inin diyaliz makinesine bağlandığını ve şu ana kadar 16 kişinin sahte içki nedeniyle kör olduğunu aktardı. 

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Kuzey Horasan Emniyet Müdürü Ali Rıza Mezahiri, olayla ilgilisi olduğu düşünülen 31 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 

İran Acil Yardım Kurumu Başkan Vekili Pir Hüseyin Kulivend, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki 4 eyalette 23 Eylül'den bu yana sahte içkiden dolayı 27 kişinin öldüğünü, 302 kişinin ise zehirlenme nedeniyle tedavi altına alındığını belirtmişti.

Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.


Son Güncelleme: 01.10.2018 14:18
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