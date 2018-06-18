banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93043
ALTIN
193.548
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2343
EURO
5.4759
Çatalköy'de silahlı saldırı
ÇATALKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI
Girne'de silahlar konuştu
GİRNE'DE SİLAHLAR KONUŞTU
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Hava sıçaklığı düşecek...
banner282

İran'da Ramazan Ayında 41 Kız Çocuğuna Tecavüz Edildiği İddiasıyla Yetkililer Göreve Çağırıldı!

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

İran'da Ramazan Ayında 41 Kız Çocuğuna Tecavüz Edildiği İddiasıyla Yetkililer Göreve Çağırıldı!

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 21:06
İran'da Ramazan Ayında 41 Kız Çocuğuna Tecavüz Edildiği İddiasıyla Yetkililer Göreve Çağırıldı!

İran'da Ramazan Ayında 41 Kız Çocuğuna Tecavüz Edildiği İddiasıyla Yetkililer Göreve Çağırıldı!

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı. "Sunnionline" haber sitesine konuşan Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi, İranşehr'deki "patolojik" sorunun kentte güven ortamının bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.

banner277
"EMNİYET TEŞKİLATININ KONU ÜZERİNE HASSASİYETLE EĞİLMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Yöneticilerin konuyla ilgili etkili kararlar almaları gerektiğini belirten İsmailzehi, "Adalet ve emniyet teşkilatının konu üzerine hassasiyetle eğilmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili söylentilere halkın kulak vermemesi gerektiğini dile getiren İsmailzehi, halka sükûnet çağrısında bulunarak kentin güvenliğine zarar verecek gösterilerde bulunulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

RAMAZAN AYINDA 41 KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ

Sünni nüfusun yoğun olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Cuma İmamı Muhammed Tayyip bayram namazı hutbesinde ramazan ayında şehirde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırmıştı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli muhaliflerden Münbiç açıklaması...
Suriyeli muhaliflerden Münbiç açıklaması...
İsveç Malmö'de silahlı saldırı: 4 yaralı!
İsveç Malmö'de silahlı saldırı: 4 yaralı!
Bolivya'da Turist Kadının Göğsüne Bıçak Dayayıp Tecavüz Ettiler...
Bolivya'da Turist Kadının Göğsüne Bıçak Dayayıp Tecavüz Ettiler...
Putin Tartışmalara Nokta Koydu: Rus Kadınlar, Dünya Kupasına Gelen Turistlerle Beraber Olabilir
Putin Tartışmalara Nokta Koydu: Rus Kadınlar, Dünya Kupasına Gelen Turistlerle Beraber Olabilir
Merkel'e sığınmacı krizinin çözümü için iki hafta süre
Merkel'e sığınmacı krizinin çözümü için iki hafta süre
Endonezya'da 70 Kişiyi Taşıyan Tekne Alabora Oldu
Endonezya'da 70 Kişiyi Taşıyan Tekne Alabora Oldu
Audi Ceo’su Stadler Tutuklandı!
Audi Ceo’su Stadler Tutuklandı!
Deaş Musul'da 6 Kişiyi İnfaz Etti!
Deaş Musul'da 6 Kişiyi İnfaz Etti!
"ABD 'den Rusya Açıklaması"
"ABD 'den Rusya Açıklaması"
Lavrov Pompeo İle Suriye'yi Görüştü!
Lavrov Pompeo İle Suriye'yi Görüştü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim