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İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentinde bir petrol tankerinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentinde bir petrol tankerinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:15
İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentinde bir petrol tankerinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Entekhab haber sitesine göre, gece yarısı meydana gelen kazada yaralanan otobüs şoförü Çiyako Kerimi, olayla ilgili açıklama yaptı.

Kerimi, otobüsün park halinde olduğunu ve kaza sonucu 17 yolcudan 15'inin öldüğünü söyledi.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Senendec Terminali'ne yakın bir bölgede Dr. Hüseyni Bulvarı'nda yolcu almak üzere park halindeki otobüse petrol tankerinin çarpmasıyla meydana gelen şiddetli patlamada tanker sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Olayda yaralananlara dair bilgi verilmedi.

Patlama ve yangından etraftaki birçok aracın zarar gördüğü de belirtiliyor.

 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 10:57
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