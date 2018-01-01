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İran'da Olaylar Devam Ediyor: 5 Protestocu Daha Hayatını Kaybetti

İran'da Olaylar Devam Ediyor: 5 Protestocu Daha Hayatını Kaybetti

01 Ocak 2018 Pazartesi 23:29
İran'da Olaylar Devam Ediyor: 5 Protestocu Daha Hayatını Kaybetti
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İran'ın İsfahan eyaletindeki rejim karşıtı gösterilerde 5 protestocu hayatını kaybetti . Akşam saatlerinde ise İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad kentinde rejim karşıtı göstericilerin polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 3 polis de yaralanmıştı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi. 

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor. 

Eylemlerin başlangıcından bu yana ülke genelinde 18 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 02.01.2018 00:35
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