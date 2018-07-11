İran'da Kömür Ocağında Göçük

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Şahrud ilçesindeki bir kömür ocağında göçük meydana geldiği bildirildi.İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Simnan eyaletine bağlı Şahrud ilçesinde bulunan Kalariz Kömür Ocağı'nda göçük meydana geldi.Kömür ocağında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, göçük altında kaç işçinin kaldığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.