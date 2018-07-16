İran'da İşçiler Maaş İçin Eylem Yaptı!

İran'da Güney Horasan eyaletine bağlı Tebs kentindeki "Çadurmalu Maden" işçileri "maaşlarının ödenmemesini" protesto etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Çadurmalu İşçileri Dernek Başkanı Hüseyin Recaiyan, anlaşmaya göre taşeron firmanın geçen ay çalışanların maaşlarını vermesi gerektiğini, fakat işçilere herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

Recai, protesto gösterisi düzenleyen işçilerin yaklaşık 4 yıl öncesinden kalan sosyal haklarının olduğunu kaydetti.

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI GREVE GİTTİ

Öte yandan, Loristan eyaletindeki Zagros Demiryolu Mühendislik Şirketi çalışanları maaşlarının ödenmemesi ve sigorta primlerinin yatırılmaması nedeniyle greve gitti.

İşçilerin yaptığı açıklamada, çalışanların üye olabilecekleri bir sendikanın olmaması nedeniyle haklarını alamadıkları belirtildi.

Bu sabah başkent Tahran'da İran işçi temsilcileri Sağlık Bakanlığı binası önünde "sosyal hakların verilmemesi"ni protesto etmişti.

