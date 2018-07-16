banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89744
ALTIN
193.327
DOLAR
4.8352
STERLİN
6.4140
EURO
5.6600
Şantaj soruşturması sürüyor
ŞANTAJ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Hırsız misafir tutuksuz yargılanacak
HIRSIZ MİSAFİR TUTUKSUZ YARGILANACAK
Trafikte Son Bir Haftanın Bilançosu: 19 Yaralı, 845 Rapor!
Trafikte Son Bir Haftanın Bilançosu
Polisiye Haberler…
Polisiye Haberler…
banner282

İran'da İşçiler Maaş İçin Eylem Yaptı!

İran'da Güney Horasan eyaletine bağlı Tebs kentindeki "Çadurmalu Maden" işçileri "maaşlarının ödenmemesini" protesto etti.

İran'da İşçiler Maaş İçin Eylem Yaptı!

İran'da Güney Horasan eyaletine bağlı Tebs kentindeki "Çadurmalu Maden" işçileri "maaşlarının ödenmemesini" protesto etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
İran'da İşçiler Maaş İçin Eylem Yaptı!

İran'da Güney Horasan eyaletine bağlı Tebs kentindeki "Çadurmalu Maden" işçileri "maaşlarının ödenmemesini" protesto etti.
İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Çadurmalu İşçileri Dernek Başkanı Hüseyin Recaiyan, anlaşmaya göre taşeron firmanın geçen ay çalışanların maaşlarını vermesi gerektiğini, fakat işçilere herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.     
Recai, protesto gösterisi düzenleyen işçilerin yaklaşık 4 yıl öncesinden kalan sosyal haklarının olduğunu kaydetti.
DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI GREVE GİTTİ 
Öte yandan, Loristan eyaletindeki Zagros Demiryolu Mühendislik Şirketi çalışanları maaşlarının ödenmemesi ve sigorta primlerinin yatırılmaması nedeniyle greve gitti. 
İşçilerin yaptığı açıklamada, çalışanların üye olabilecekleri bir sendikanın olmaması nedeniyle haklarını alamadıkları belirtildi.    
Bu sabah başkent Tahran'da İran işçi temsilcileri Sağlık Bakanlığı binası önünde "sosyal hakların verilmemesi"ni protesto etmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 16.07.2018 20:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin, ABD'nin Tarife Artışına İtiraz Etti!
Çin, ABD'nin Tarife Artışına İtiraz Etti!
AB'dan Gazze Uyarısı!
AB'dan Gazze Uyarısı!
Iraklı güçler ve Peşmerge'den DEAŞ'a ortak operasyon
Iraklı güçler ve Peşmerge'den DEAŞ'a ortak operasyon
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor...
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor...
Köylüler yakınlarını yiyen timsahları birer birer öldürdü
Köylüler yakınlarını yiyen timsahları birer birer öldürdü
Köpeğin başına 70 bin dolar ödül kondu!
Köpeğin başına 70 bin dolar ödül kondu!
İran ABD’yi şikayet etti
İran ABD’yi şikayet etti
AB’den aırbnb’ye uyarı
AB’den aırbnb’ye uyarı
Fransız aktör Gerard Depardieu’ya Rusya’da vergi kıskacı
Fransız aktör Gerard Depardieu’ya Rusya’da vergi kıskacı
İşte ölümle pençeleşen Aref'in ilk görüntüleri!
İşte ölümle pençeleşen Aref'in ilk görüntüleri!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim