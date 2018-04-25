Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109259
ALTIN
174.395
DOLAR
4.0982
STERLİN
5.7110
EURO
4.9947
Aşıklar yolundan aşağıya düştü
GAZİMAĞUSA’DA FECİ KAZA
Yine kaza!
YİNE KAZA!
127 kilogram kaçak et
KAÇAK ETLE YAKALANDI
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
banner256
Flaş Haber
Yine kaza!
Kapat

İran'da düşen jetin sırrı çözülüyor!

İran’da düşen iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina ve arkadaşlarını taşıyan uçağın kara kutusunun ilk incelemesi tamamlandı. İşte ilk sonuçlar

İran'da düşen jetin sırrı çözülüyor!

İran’da düşen iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina ve arkadaşlarını taşıyan uçağın kara kutusunun ilk incelemesi tamamlandı. İşte ilk sonuçlar

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:26
İran'da düşen jetin sırrı çözülüyor!

İran'da düşen jetin sırrı çözülüyor! Tam 51 kez...

İran’da düşen iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina ve arkadaşlarını taşıyan uçağın kara kutusunun ilk incelemesi tamamlandı. İşte ilk sonuçlar…


İran’da düşen Challenger 604 tipi iş jetinin kara kutu incelemeleri tamamlandı ve ön rapor hazırlandı. Fransa’da, İranlı ve Türk yetkililerin de katıldığı incelemeler sonucu ön rapora ait ilk bilgiler sızmaya başladı. Uçağa ait FDR ve CVR kayıtlarının, iddia edildiği gibi bozuk olmadığı ve tüm verilerin sağlıklı şekilde alınarak incelendiği belirtildi.

İran Kaza Kırım ekibinin Fransa’dan gelen kara kutu kayıtlarından yaptığı analize göre uçak 38 bin feet yani 12 bin 600 metrede süratsiz kalarak anormal duruma girdi. Dalış sırasında pilotlar uçağı kurtarmak için 51 kez burnu kaldırmaya uğraştı. Kokpitte büyük bir kargaşa yaşandı. 

Dubai’den İstanbul’a uçan iş jeti, Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın evlenecek kızı Mina ve arkadaşlarını taşıyordu. İran hava sahasında pilotlar, 36 bin feet yani 12 bin metreden 38 bin feet’e (12 bin 600 metre) tırmanmak için izin aldı.

İranlı yetkililerin incelemelerine göre, kumanda sol tarafta uçan Kaptan Pilot Beril Gebeş’teydi. Tırmanma sırasında uçağın hız göstergesinde ibre yükselmeye başladı. Ancak bu sadece kaptan pilotun oturduğu sol taraftaki göstergedeydi. Kokpit.aero'nun ulaştığı bilgilere göre sağ tarafta oturan İkinci Pilot Melike Kuvvet’in hız göstergesi normal çalışıyordu.

banner223
HIZ ARTMAYA BAŞLADI

Normalde tırmanışta süratin sabit olması veya düşmesi gerekiyordu. Hızla ilgili yükselmeyle birlikte iki pilot ne olduğunu anlamaya çalıştı. Süratin artmasını önlemek için Beril Gebeş lövyeyi çekmeye başladı. Kara kutu analizine göre 51 kez uçağın lövyesi çekilerek tırmanma kumandası verildi.

Ancak uçağın gerçekte sürati düşüyordu. Bir süre sonra Challenger 604 anormal duruma girerek ekseni etrafında dönmeye ve hızla irtifa kaybetmeye başladı. İkinci pilot, uçağın manuelini çıkartarak durumu çözmeye çalıştı. Kokpitte ciddi bir panik yaşandığı ses kayıtlarına da yansıdı. Yönetimsel bir kriz yaşandı.

20 BİN FEET’TE PARÇALANMA

Hız limitini aşan uçakta 20 bin feet yani 6 bin 600 metre yükseklikte yapısal parçalanmalar meydana gelmeye başladı. Uçağın motor parçaları koptu. Kuyruk bölümü gövdeden ayrıldı. Daha sonra da uçak dağlık alana düşerek yandı.

PİTOTÜP NEDEN ÇALIŞMADI

Uçakta sürat bilgisi, pitotüp olarak adlandırılan sistemden alınıyor. Dışarıdan gelen hava hızı ölçülerek hız göstergesine yansıtılıyor. Ancak pitotüpün tıkanması, buzlanması veya arızalanması nedeniyle sağlıklı hız ölçümü yapılamıyor. Bu durumda pilotların vereceği yanlış karar, anormal duruma girilmesi ve kazaya neden olabiliyor.

Ancak uçağın rotası üzerinde buzlanma yapan bulutların olmaması akıllara ‘bir arıza mı yaşandı’ sorusunu getirdi. Uzmanların ortaya attığı bir başka konu da yolcularını bekleyen uçağın pitotüpü kapatılıp emniyet alınmamışsa içine kaçması muhtemel kum taneleri. Tüm bu olasılıklar nihai rapor ile ortaya çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
IranDüşenJetSırrıçözülüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 çocuk babasını yıkan haber...
9 çocuk babasını yıkan haber...
Rusya, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başladı!
Rusya, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başladı!
"ABD'de Türkler'den protesto"
"ABD'de Türkler'den protesto"
Hastaneye kontrole gitti, hayatının şokunu yaşadı! 9 çocuk da...
Hastaneye kontrole gitti, hayatının şokunu yaşadı! 9 çocuk da...
Washıngton'da “Ermeni iddialarına“ karşı protesto
Washıngton'da “Ermeni iddialarına“ karşı protesto
Yeni doğan bebeğini sokağa bıraktı ve...
Yeni doğan bebeğini sokağa bıraktı ve...
Trump'tan 24 Nisan açıklaması: “Büyük Felaket”
Trump'tan 24 Nisan açıklaması: “Büyük Felaket”
Macron'dan “İran'la yeni nükleer anlaşma“ önerisi
Macron'dan “İran'la yeni nükleer anlaşma“ önerisi
Avustralya'da “Şafak Ayini“
Avustralya'da “Şafak Ayini“
Trump: “Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmasını istiyoruz“
Trump: “Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmasını istiyoruz“

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim