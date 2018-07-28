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İran'da 60 Devlet Kurumunun Elektriği Kesildi!

İran'da hükümetin elektrik tasarrufuyla ilgili yayımladığı genelgeye riayet etmeyen aralarında Ekonomi Bakanlığının da olduğu 60 devlet kurumunun elektriği kesildi. 

İran'da 60 Devlet Kurumunun Elektriği Kesildi!

İran'da hükümetin elektrik tasarrufuyla ilgili yayımladığı genelgeye riayet etmeyen aralarında Ekonomi Bakanlığının da olduğu 60 devlet kurumunun elektriği kesildi. 

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:34
İran'da 60 Devlet Kurumunun Elektriği Kesildi!

İran'da hükümetin elektrik tasarrufuyla ilgili yayımladığı genelgeye riayet etmeyen aralarında Ekonomi Bakanlığının da olduğu 60 devlet kurumunun elektriği kesildi. 
İran hükümeti tarafından devlet kurumlarına elektrik tasarrufu yapılması yönündeki talimata uymayan kurumların elektriği kesildi. 
İran Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından elektrikleri kesilen kurumlar arasında Ekonomi Bakanlığı, Ulusal Petrol Şirketi, Çevre Koruma Kurumu, Ulusal Gaz Şirketi, Tarım Maden, Sanayi ve Ticaret Odası gibi 21 hassas devlet kurumu da var.
Hükümetin ülkedeki elektrik sıkıntısına karşı devlet kurumlarına gönderdiği genelgede, kurumlara tasarruf çağrısı yapılmıştı. Genelgede, kurumlara yaz aylarında geçen yıla oranla en az yüzde 10 elektrik tasarrufu yapılması talimatı verilmişti.
Tahran Valiliği'nin kurumlara gönderdiği genelgede ise devlet kurumlarının elektrik tasarrufuna riayet etmeleri istenmiş ve saat 13.00 itibarıyla soğutma sistemlerini kapatmaları istenmişti.
Tahran'da elektrik tasarrufu için Temmuz ayında valilik tarafından yayınlanan genelgeyle devlet kurumlarındaki çalışma saatleri 06.30 –14.30 olarak değiştirilmişti.
İran Enerji Bakanlığı, 12 Temmuz'da yayımladığı bir raporda yaz aylarında elektrik tüketiminin rekor seviyelere ulaşması sebebiyle ülke genelinde kesintiler yaşanabileceğini duyurmuştu. 
Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İran'daki enerji sorunları nedeniyle Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji ihracatını durdurduklarını açıklamıştı.

 

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Son Güncelleme: 28.07.2018 15:39
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