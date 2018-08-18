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İran'da 6 kişi idam edildi

İran'da 6 kişi idam edildi

18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:00
İran'da 6 kişi idam edildi

İRAN'IN MEŞHED KENTİNDE ÇETE KURARAK GASP VE HIRSIZLIK YAPTIKLARI SUÇLAMASIYLA İDAM CEZASI ALAN 6 KİŞİNİN CEZASI BU SABAH İNFAZ EDİLDİ

İran'ın Meşhed kentinde çete kurarak gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 6 kişi idam edildi.
İran devlet televizyonunun, Horasan-ı Rezevi Eyaleti'nin adli ve güvenlik makamlarına dayandırdığı haberine göre, gasp ve hırsızlık çetesi kurmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 6 kişinin hükmü bu sabah infaz edildi.
Haberde açıklamasına yer verilen Horasan-ı Rezevi Merkez Savcısı Siyasi Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı Hasan Haydari, 4 Nolu İslami İnkılap Mahkemesi'nin verdiği kararın ülkenin Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından cezanın infaz edildiğini belirtti.
"İDAMLAR, HUZURU BOZANLAR İÇİN İBRET OLMALIDIR"
Haydari, idam edilenlerin "ihtiyaç sahibi kişiler olmadıklarına" dikkati çekerek, "Çetenin başındaki kişi daha önce kuyumculuk yapıyordu, o yüzden çanta ticareti yapan kuyumcuları tanıyordu. Bu çete, son olarak Meşhed-Tahran arasında yolculuk yapan bir vatandaştan 4 kilo altın çaldı. İdamlar, başkalarının malında gözü olan, toplumun huzur ve güvenliğini bozan kişiler için de ibret olmalıdır." ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 11:43
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