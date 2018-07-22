İran'da 5,9 Büyüklüğünde İkinci Deprem



İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Taze Abad ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Taze Abad ilçesi olan depremin yerel saatle 14.37'de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde de sabah saatlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

