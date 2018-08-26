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İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

26 Ağustos 2018 Pazar 08:18
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İRAN CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ YARDIMCISI İSHAK CİHANGİRİ, ACİL MÜDAHALE KURUMUNA GEREKLİ MÜDAHALELERİN YAPILMASI TALİMATI VERDİ

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Tazeabad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü 241 kişi yaralandı.
İran Acil Müdahale Kurumundan yapılan açıklamada, Tazeabad ilçesinde meydana gelen depremde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin yaralandığı belirtildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada da büyüklüğü 5,9 olarak ölçülen depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.
İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde ise Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin konuya ilişkin yetkililerden bilgi aldığı ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması için Acil Müdahale Kurumuna talimat verdiği belirtildi. Bu kapsamda, 41 arama-kurtarma ekibinin bölgede çalışma yaptığı aktarıldı.
Haberde, depremin Batı Azerbaycan ve Kürdistan eyaletinde de hissedildiği, vatandaşların geceyi dışarıda geçirdiği bildirildi.
Öte yandan depremin, Irak'ın başkenti Bağdat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kentlerinde de hissedildiği bildirildi.
Irak-İran sınırında, 12 Kasım 2017'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'ın Kirmanşah eyaletinde 620 kişi hayatını kaybetmişti.
 

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Son Güncelleme: 26.08.2018 11:21
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