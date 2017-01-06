İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Honc ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33) meydana geldi.

Depremin yerin 4 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

İran medyasında yer alan haberlerde, depremde ilk belirlemelere göre bir evin yıkılması sonucu Afganistan uyruklu dört kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtildi.