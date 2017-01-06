Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ocak 2017 Cuma 09:32

İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

 İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Honc ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33) meydana geldi.

Depremin yerin 4 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

İran medyasında yer alan haberlerde, depremde ilk belirlemelere göre bir evin yıkılması sonucu Afganistan uyruklu dört kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
IranDeprem
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BULGARİSTAN’DA KUŞ GRİBİ BULGARİSTAN’DA KUŞ GRİBİ
ANAOKULUNA BIÇAKLI SALDIRI: 12 ÇOCUK YARALANDI ANAOKULUNA BIÇAKLI SALDIRI: 12 ÇOCUK YARALANDI
ATİNA'DA KIBRIS HAREKETLİLİĞİ ATİNA'DA KIBRIS HAREKETLİLİĞİ
ABD'DE OTOMOBİL SATIŞLARI 2016'DA REKOR KIRDI ABD'DE OTOMOBİL SATIŞLARI 2016'DA REKOR...
SURİYELİ AİLELER HALEP'E DÖNMEYE BAŞLADI SURİYELİ AİLELER HALEP'E DÖNMEYE BAŞLADI
8 Yıl Midesinde Makasla Yaşadı 8 Yıl Midesinde Makasla Yaşadı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

BULGARİSTAN’DA KUŞ GRİBİ
Bulgaristan’da 31 bölgeye yayılan kuş gribi nedeniyle 100 bini aşkın kanatlı hayvan itlaf edilecek.

Haberi Oku