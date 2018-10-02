İran'da 3 Kişi İdam Edildi

ARALARINDA ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KURULUŞLARININ, HAKKINDA VERİLEN "İDAM KARARININ DURDURULMASI" İÇİN KAMPANYA YÜRÜTTÜĞÜ ZEYNEP SEKANVEND'İN DE BULUNDUĞU 3 KİŞİ İDAM EDİLDİ

İran'da şiddet gördüğü kocasını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen 24 yaşındaki Zeynep Sekanvend'in de aralarında olduğu 3 kişi hakkında verilen idam kararları infaz edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılandıkları davalarda idama mahkum edilen Zeynep Sekanvend, Hasan Hacilu ve Selman Han Alilu adlı üç mahkumun cezaları Urumiye Cezaevi'nde infaz edildi.

Sekanvend, 2012'de henüz 17 yaşındayken sürekli şiddet gördüğünü iddia ettiği kocasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Sekanvend'in idamının durdurulması için kampanya yürütüyordu.