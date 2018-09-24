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İran'da 20 Milyon Yıllık Fildişi Fosili Bulundu

İRAN'IN ERDEBİL EYALETİNDE MİYOSEN JEOLOJİK DEVRİNDEN KALMA 20 MİLYON YILLIK FİLDİŞİ FOSİLİ BULUNDU

İran'da 20 Milyon Yıllık Fildişi Fosili Bulundu

İRAN'IN ERDEBİL EYALETİNDE MİYOSEN JEOLOJİK DEVRİNDEN KALMA 20 MİLYON YILLIK FİLDİŞİ FOSİLİ BULUNDU

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:21
İran'da 20 Milyon Yıllık Fildişi Fosili Bulundu

İRAN'IN ERDEBİL EYALETİNDE MİYOSEN JEOLOJİK DEVRİNDEN KALMA 20 MİLYON YILLIK FİLDİŞİ FOSİLİ BULUNDU
 

İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde Miyosen jeolojik devrinden kalma 20 milyon yıllık Mastodon türü fildişi fosilinin bulunduğu bildirildi.

Erdebil Çevre Koruma Genel Müdürü Muhammed Hudaperest, yaptığı açıklamada, Kevser kentindeki demiryolu çalışmaları esnasında Miyosen jeolojik devrinden kalma 20 milyon yıllık 2 parça Mastodon türü fildişi fosili bulunduğunu söyledi.

Hudaperest, bulunan 2 parça fildişi fosillerinin her birinin 1 metre uzunluğunda olduğunu ve yapılan ilk incelemelere göre bunun Miyosen jeolojik devrine ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Kayaya yapışık olarak bulunan fildişi fosillerinin 3 günlük titiz çalışma sonucu çıkarıldığını ve detaylı araştırmalar için Doğal Tarih Müzesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaşan Hudaperest, son iki senede bölgede yapılan kazı çalışmalarında ayrıca zürafa, inek ve at türlerine ait diş, çene ve ayak fosillerinin bulunduğunu aktardı.

Miyosen, jeolojik devirlerden Üçüncü (Senozoik) zamanın Neojen dönemine ait bir bölümdür. Günümüzden 23,03 ila 5,33 milyon yıl öncesine karşılık gelirken, Mastodon ise file benzeyen ve nesli tükenmiş tarih öncesi hayvanlara verilen ad.  Mastodonlar ilk olarak 40 milyon yıl önce Kuzey Afrika´da yaşadı. Zamanla Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'nın diğer bölgelerine yayıldı.
 


Son Güncelleme: 24.09.2018 15:30
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