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İran'da 10 Kişi Kaçak İçkiden Zehirlenerek Öldü

BENDER ABBAS KENTİNDE KAÇAK İÇKİDEN ZEHİRLENEN 118 KİŞİDEN 10'U HAYATINI KAYBETTİ

İran'da 10 Kişi Kaçak İçkiden Zehirlenerek Öldü

BENDER ABBAS KENTİNDE KAÇAK İÇKİDEN ZEHİRLENEN 118 KİŞİDEN 10'U HAYATINI KAYBETTİ

28 Eylül 2018 Cuma 10:00
İran'da 10 Kişi Kaçak İçkiden Zehirlenerek Öldü

BENDER ABBAS KENTİNDE KAÇAK İÇKİDEN ZEHİRLENEN 118 KİŞİDEN 10'U HAYATINI KAYBETTİ


İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 10 kişinin kaçak içkiden zehirlenerek öldüğü bildirildi.


Hürmüzgan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Nevruziyan, 118 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi. 


Zehirlenenlerden 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nevruziyan, bazılarının durumunun da ağır olduğunu ifade etti.


İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Hürmüzgan Emniyet Müdür Yardımcısı Muhammed Şerifi de olaydan sonra soruşturma başlatıldığını ve kaçak içki satıcılarının tespit edildiğini duyurdu.


Şerifi, soruşturma kapsamında şu ana kadar bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.


Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulurken bir kısmı da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde üretiliyor.


İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor. 


Elburz eyaletine bağlı Kereç kentinde de 11 Eylül'de 3 kişi sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmişti.


Son Güncelleme: 28.09.2018 13:11
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