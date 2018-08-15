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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “ABD Tüm Müzakere İmkanını Ortadan Kaldırdı”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin izlediği siyasetle tüm müzakere imkanlarını ortadan kaldırdığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “ABD Tüm Müzakere İmkanını Ortadan Kaldırdı”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin izlediği siyasetle tüm müzakere imkanlarını ortadan kaldırdığını belirtti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “ABD Tüm Müzakere İmkanını Ortadan Kaldırdı”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin izlediği siyasetle tüm müzakere imkanlarını ortadan kaldırdığını belirtti.


İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, mevcut şartlarda ABD ile görüşme imkanı kalmadığını söyledi.


Tüm müzakere imkanlarının ABD'nin izlediği siyasetle ortadan kalktığını vurgulayan Ruhani, "İyi bir atmosferde müzakere ediyorduk ancak ABD bu imkanı ortadan kaldırarak köprüleri yıktı. ABD tüm müzakere imkanını ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.


RUHANİ'DEN ABD'YE: "SAMİMİYSENİZ ÖNCE KÖPRÜLERİ TAMİR EDİN"
Ülkesinin Avrupa'dan Asya'ya bütün dünya ülkeleriyle samimi görüşmeler yaptığını kaydeden Ruhani, Washington yönetimine şöyle seslendi:


"Şimdi köprünün diğer tarafına nasıl geçeceğinizi düşünüyorsunuz. Eğer samimiyseniz önce köprüleri tamir edin."


Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin yaptırımlar dayatarak İran'ı teslim almaya çalıştığını belirtti.


İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cihangiri, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin medya üzerinden Tahran'a psikolojik savaş açtığını söyledi.


Cihangiri, "ABD, bizi geri çekilmeye ve teslim olmaya zorlamak için toplumumuza çeşitli baskılar uygulamaya çalışıyor." diye konuştu.
 


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Son Güncelleme: 15.08.2018 20:47
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