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İran Avrupa'yı Tehdit Etti!

İran: Avrupa Birliği anlaşmayı kurtaramazsa yüzde 20 uranyum zenginleştirilmesi başlar

İran Avrupa'yı Tehdit Etti!

İran: Avrupa Birliği anlaşmayı kurtaramazsa yüzde 20 uranyum zenginleştirilmesi başlar

19 Mayıs 2018 Cumartesi 21:32
İran Avrupa'yı Tehdit Etti!

İran: Avrupa Birliği anlaşmayı kurtaramazsa yüzde 20 uranyum zenginleştirilmesi başlar

İran Atom Enerji Kuruluşunun Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD’nin, İran'la 2015 yılında yapılan nükleer enerji anlaşmasından çekilmesinden sonra, anlaşmaya imza atan Avrupa ülkelerinin anlaşmayı yürütememesi halinde İran’ın yüzde 20’lik uranyum zenginleştirmesinin yeniden başlayabileceğini söyledi.

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Ali Ekber Salihi muhabirlere yaptığı açıklamada "Karşı taraf verdiği sözlere sadık kalırsa biz verdiğimiz sözleri tutacağız. Bizim politikamız ‘Bekle gör. Birkaç hafta içinde bunu şimdi göreceğiz. Her türlü ihtimal var. Zenginleştirmeye başlayabiliriz" dedi.

Avrupa Birliği Enerji Başkanı Miguel Arias Canete, ABD’nin anlaşmadan çekilme ve yaptırımlar uygulama kararına rağmen Birliğin Tahran’la yaptığı anlaşmayı kurtarmaya kararlı olduğu konusunda İran’a güvence vermeye çalıştı.

Avrupa Birliği Enerji ve İklim Komiseri Miguel Arias Canete, Tahran’a yaptığı ziyarette 28 üyeli Avrupa Birliği’nin İran’la ticareti artırmayı ümit ettiğini söyledi.

Miguel Arias Canete basına yaptığı açıklamada "İranlı dostlarımıza anlaşmaya bağlı kaldıkları sürece Avrupalıları sözlerini tutacakları konuşanda İranlı dostlarımıza bir mesaj gönderdik. Onlar da aynı şeyi söyledi" dedi. Canete "İran ekonomisi için çok olumlu olan ticari akışımızı yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

İran Nükleer Enerji Kuruluşunun Başkanı Ali Ekber Salihi de, "Umarız Avrupa Birliği 2015’de yapılan nükleer anlaşmayı kurtarmayı başarır" dedi. Batılı ülkelerin yaptırımları kaldırmaları üzerine Tahran nükleer programını kısmayı kabul etmişti.

Anahtar Kelimeler:
IranAvrupaTehdit
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