İran Avrupa'nın Sunduğu Öneriden Memnun Değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesinde nükleer anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için İran'a sunduğu öneri paketinin ümit verici olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruhani ile Merkel'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın nasıl devam edeceğine ilişkin konumlarını açıkça sunmaları için sınırlı bir süre olduğunu dile getiren Ruhani, şunları kaydetti:

"Eğer Viyana'daki dışişleri bakanları toplantısında Avrupa ülkeleri İran'ı iş birliği ve ortak faaliyetler konusunda ikna ederse Avrupa ile iş birliğine devam edeceğiz."

Ruhani, anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için İran'a sunduğu öneri paketini "ümitsizlik verici" olarak niteleyerek ''Maalesef, İran'a sunulan öneri paketi pratik bir yaklaşım ve işbirliğinin devamı için kesin bir yol ortaya koymadı." ifadesini kullandı.

MERKEL'DEN "AVRUPA ANLAŞMANIN DEVAMINDAN YANA" VURGUSU

Öte yandan Almanya Başbakanı Merkel ise İran'a sunulan öneri paketinin genel mevzuatlar ile temel ilkeleri içerdiğini fakat detaylar için görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın anlaşmanın devamından yana olduğunu vurgulayan Merkel, "Nükleer anlaşmada kalmak istediğimizden eminiz ve görüşmeleri sakin bir ortamda sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen mayıs ayında ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti. Anlaşmanın tarafı ülkelerin dışişleri bakanları bugün Viyana'da görüşmelerde bulunacak.

