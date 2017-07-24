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24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:26

İran-afganistan İlişkileri

İran Tren Yolları Genel Müdürü Said Muhammedzade, &#34;Havf-Herat demiryolu hattı gelecek 10 yılda, yıllık 100 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.&#34; dedi.

İran-afganistan İlişkileri
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İRAN İLE AFGANİSTAN ARASINDA HAVF-HERAT DEMİRYOLU ANLAŞMASI İMZALANDI

İran Tren Yolları Genel Müdürü Said Muhammedzade, "Havf-Herat demiryolu hattı gelecek 10 yılda, yıllık 100 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak." dedi.

İran devlet televizyonuna ait internet sitesi iribnews'in haberine göre, İran Tren Yolları Genel Müdürü Said Muhammedzade ve Afganistan Tren Yolları Başkanı Muhammed Yuma Şems'in katılımıyla iki ülkeyi birbirine bağlayacak yük treni demiryolu hattı anlaşması imzalandı.

İmza töreni sonrası basın mensuplarına konuşan Muhammedzade, "(İran sınırları içerisindeki) 60 Kilometrelik 3'üncü hat, en kısa zamanda tamamlanacaktır. Afganistan tarafının yapacağı çalışmalarla (Afganistan sınırları içerisindeki) 4'üncü hattı en kısa sürede tamamlayacaklarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Demiryolu hattının bölgeye faydalarından söz eden Muhammedzade, "Havf-Herat demiryolu hattı gelecek 10 yılda, yıllık 100 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Hayata geçirilecek projeyle bölgedeki ülkeler arasında işbirliği artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan Tren Yolları Başkanı Şems konuşmasında, "Bu hattın tamamlanmasıyla Afganistan üzerinden Çin ile Avrupa birbirine bağlanacak." dedi.

Havf-Herat demiryolu hattının önümüzdeki ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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