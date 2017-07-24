İran-afganistan İlişkileri

Afganistan Tren Yolları Başkanı Şems konuşmasında, "Bu hattın tamamlanmasıyla Afganistan üzerinden Çin ile Avrupa birbirine bağlanacak." dedi.

Demiryolu hattının bölgeye faydalarından söz eden Muhammedzade, "Havf-Herat demiryolu hattı gelecek 10 yılda, yıllık 100 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Hayata geçirilecek projeyle bölgedeki ülkeler arasında işbirliği artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni sonrası basın mensuplarına konuşan Muhammedzade, "(İran sınırları içerisindeki) 60 Kilometrelik 3'üncü hat, en kısa zamanda tamamlanacaktır. Afganistan tarafının yapacağı çalışmalarla (Afganistan sınırları içerisindeki) 4'üncü hattı en kısa sürede tamamlayacaklarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonuna ait internet sitesi iribnews'in haberine göre, İran Tren Yolları Genel Müdürü Said Muhammedzade ve Afganistan Tren Yolları Başkanı Muhammed Yuma Şems'in katılımıyla iki ülkeyi birbirine bağlayacak yük treni demiryolu hattı anlaşması imzalandı.