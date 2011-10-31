Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İran, ABD’ye nota verdi

İran, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisine yönelik suikast planlarıyla ilişkisi olduğunu iddia eden....

İran, ABD’ye nota verdi

İran, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisine yönelik suikast planlarıyla ilişkisi olduğunu iddia eden....

31 Ekim 2011 Pazartesi 10:05
İran, ABD’ye nota verdi
banner238

İran, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisine yönelik suikast planlarıyla ilişkisi olduğunu iddia eden Washington yönetimine nota verdi.

Adı açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, diplomatik notanın Cuma günü Washington’a ulaştığını ve Tahran’ın suçlamalar karşısındaki hoşnutsuzluğunu içerdiğini söyledi. İran daha önce de suçlamaları reddetmişti. İran ile ABD arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

İran’ın notası, Tahran’da ABD’yi temsil eden İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla iletildi. İranlı bir diplomat, Washington yönetimine gönderilen mektubun ABD’nin iddialarının "yalanlar üzerine" kurulu olduğunu kanıtlayacak savlar içerdiğini söyledi. İran’ın notasında Suudi Arabistan’ın Washington’daki büyükelçisine yönelik düzenlenecek suikastla İranlı ajanların da ilişkisi olduğunu savunan ABD yönetiminden özür talep ediliyor. İran ayrıca "temelsiz suçlamaların yol açtığı maddi ve manevi zararlar" için tazminat talep ediyor.

ABD’nin suikast planıyla ilgisi olduğunu iddia ettiği iki İranlı zanlıdan hem Amerikan hem de İran vatandaşı olan Mansur Arbabsiyar’ın 29 Eylül’de New York’ta tutuklandığı açıklanmıştı. Gulam Şakuri adlı ikinci zanlının ise İran’da olduğu sanılıyor. Zanlılar cinayet tasarlamak, kitle imha silahı kullanmak ve terörist faaliyette bulunmakla suçlanıyor.

İddiaya göre Arbabsiyar, Meksika’daki uyuşturucu çeteleriyle bağlantısı olduğunu sandığı bir polis muhbirine 1,5 milyon dolarlık suikast için ilk taksit olarak 100 bin dolar ödedi. Arbabsiyar çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetmişti.

Son Güncelleme: 31.10.2011 10:05
Anahtar Kelimeler:
ABDIranWashingtonAbomaTahran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim