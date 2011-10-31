İran, ABD’ye nota verdi

İran, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisine yönelik suikast planlarıyla ilişkisi olduğunu iddia eden Washington yönetimine nota verdi.

Adı açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, diplomatik notanın Cuma günü Washington’a ulaştığını ve Tahran’ın suçlamalar karşısındaki hoşnutsuzluğunu içerdiğini söyledi. İran daha önce de suçlamaları reddetmişti. İran ile ABD arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

İran’ın notası, Tahran’da ABD’yi temsil eden İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla iletildi. İranlı bir diplomat, Washington yönetimine gönderilen mektubun ABD’nin iddialarının "yalanlar üzerine" kurulu olduğunu kanıtlayacak savlar içerdiğini söyledi. İran’ın notasında Suudi Arabistan’ın Washington’daki büyükelçisine yönelik düzenlenecek suikastla İranlı ajanların da ilişkisi olduğunu savunan ABD yönetiminden özür talep ediliyor. İran ayrıca "temelsiz suçlamaların yol açtığı maddi ve manevi zararlar" için tazminat talep ediyor.

ABD’nin suikast planıyla ilgisi olduğunu iddia ettiği iki İranlı zanlıdan hem Amerikan hem de İran vatandaşı olan Mansur Arbabsiyar’ın 29 Eylül’de New York’ta tutuklandığı açıklanmıştı. Gulam Şakuri adlı ikinci zanlının ise İran’da olduğu sanılıyor. Zanlılar cinayet tasarlamak, kitle imha silahı kullanmak ve terörist faaliyette bulunmakla suçlanıyor.

İddiaya göre Arbabsiyar, Meksika’daki uyuşturucu çeteleriyle bağlantısı olduğunu sandığı bir polis muhbirine 1,5 milyon dolarlık suikast için ilk taksit olarak 100 bin dolar ödedi. Arbabsiyar çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetmişti.