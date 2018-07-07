İran, ABD'yi, Hürmüz Boğazını kapatmakla tehdit etti

ABD ile söz savaşına giren İranlı liderler, ülkelerinin petrol ihracatının engellenmesi durumunda, ABD’yi, Hürmüz Boğazını kapatmakla tehdit etti. Tahran, aynı zamanda Avrupa Birliğinden nükleer anlaşmanın kurtarılması için daha iyi teklifler istediğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Başkanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, şartların gerektirmesi halinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin petrolkonusundaki açıklamasının uygulanabileceğini söyledi.



Muhammed Ali Caferi, “Hürmüz boğazından ya herkes faydalanır ya da hiç kimse” dedi.



Caferi'nin açıklaması, ABD'nin Boğazın petroltankerlerine açık olması sözünü verdi” açıklamasına cevap olarak geldi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sözcüsü Bill Orben, basına yaptığı açıklamada, 'ABD ve ortakları bölgeye istikrar sağlıyor ve güvenliği güçlendiriyor” şeklinde açıklamada bulunmuştu.



İran'ın Hürmüz Boğazını kapatması durumunda ABD Deniz Kuvvetleri'nin tepkisinin ne olacağı şeklindeki bir soruya cevap Orben, 'Uluslararası hukukun izin verdiği serbest deniz seyahati ve ticari hareketler için serbest deniz trafiğinin sağlamaya hazırız” ifadesini kullanmıştı.



Ruhani, ABD'nin dünyayı İran petrolünü ithal etmemeye ikna etmesi durumunda, körfezülkelerinden dünya petrol ihracatının yüzde 40'ının yapıldığı Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimalini ilk kez dile getirdiği kaydedildi.