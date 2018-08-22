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İran, ABD Yerine İngiltere İle Çalışacak!

İRAN ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI ALİ EKBER SALİHİ, ARAK'TAKİ AĞIR SU NÜKLEER TESİSİYLE İLGİLİ MÜZAKERELERİN İNGİLTERE İLE YÜRÜTÜLECEĞİNİ BELİRTTİ

İran, ABD Yerine İngiltere İle Çalışacak!

İRAN ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI ALİ EKBER SALİHİ, ARAK'TAKİ AĞIR SU NÜKLEER TESİSİYLE İLGİLİ MÜZAKERELERİN İNGİLTERE İLE YÜRÜTÜLECEĞİNİ BELİRTTİ

22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:34
İran, ABD Yerine İngiltere İle Çalışacak!


İRAN ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI ALİ EKBER SALİHİ, ARAK'TAKİ AĞIR SU NÜKLEER TESİSİYLE İLGİLİ MÜZAKERELERİN İNGİLTERE İLE YÜRÜTÜLECEĞİNİ BELİRTTİ

 İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi nedeniyle Arak kentindeki ağır su nükleer tesisiyle ilgili müzakerelerin İngiltere ile yürütüleceğini açıkladı.
Salihi, İran devlet televizyonuna "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran'ın yeni enerji santralleri inşa etmesinin önünde bir engel teşkil etmediğini vurgulayan Salihi, farklı projelerde Rusya ile çalıştıklarını belirtti.
Ali Ekber Salihi, Buşehr kentindeki ikinci nükleer santralin 6 yıla kadar faaliyete geçeceğini ve birincisinden daha ileri olacağını, ardından üçüncü santralin de devreye gireceğini aktardı.
Rusya'nın yardımıyla yeni elementleri zenginleştirme çalışmalarında ilerleme kaydettiklerini dile getiren Salihi, İran'ın bunu yapma kabiliyetine sahip sayılı ülkelerden biri olduğunu savundu.
Salihi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle Arak'taki ağır su nükleer tesisiyle ilgili müzakerelerin de İngiltere ile yürütüleceğini ifade etti.
Tahran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında Temmuz 2015'te varılan anlaşmada, İran'ın karşısındaki ülkeler, ağır su reaktöründe harcanan nükleer yakıtın nükleer silah yapımında kullanılan plütonyum içermesi nedeniyle Arak'taki tesisin yok edilmesini istiyordu.
Anlaşmayla İran, tesisin nükleer silah yapımında kullanılmayacak düzeyde plütonyum üretilmeyecek şekilde yeniden tasarlanmasını kabul etmişti. İran'ın 2031'e kadar yeni ağır su reaktörü inşa etmesine izin verilmemesine ilişkin madde de anlaşmada yer almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 16:09
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