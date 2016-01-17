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İran'a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, &#34;İran ile varılan nükleer anlaşma, Ortadoğu ve dünyayı daha güvenli bir yer yapmaktadır&#34; dedi.

İran'a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, &#34;İran ile varılan nükleer anlaşma, Ortadoğu ve dünyayı daha güvenli bir yer yapmaktadır&#34; dedi.

17 Ocak 2016 Pazar 12:43
İran'a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması
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İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI HAMMOND: "İRAN İLE VARILAN NÜKLEER ANLAŞMA, ORTADOĞU VE DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ BİR YER YAPMAKTADIR"

"YILLARDIR YÜRÜTÜLEN SABIRLI VE ISRARLI DİPLOMASİ İLE ZORLU TEKNİK ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ"

 İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, "İran ile varılan nükleer anlaşma, Ortadoğu ve dünyayı daha güvenli bir yer yapmaktadır" dedi.

Hammond, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer anlaşmaya uygun gerekli önlemleri yerine getirdiğini duyurmasının ardından açıklama yaptı.

"İngiltere'nin önemli rol oynadığı İran ile varılan nükleer anlaşma, Ortadoğu ve dünyayı daha güvenli bir yer yapmaktadır" ifadesini kullanan Hammond, "Yıllardır yürütülen sabırlı ve ısrarlı diplomasi ile zorlu teknik çalışmalar meyvesini verdi ve bu anlaşmayı şimdi uygulayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Birçok kişinin, İran'ın kendi payına düşeni yapacağı konusunda şüphesi olduğunu dile getiren Hammond, şunları kaydetti:

"Ama bağımsız UAEA, İran'ın üzerine düşeni yaptığını bildirdi. Tonlarca uranyum İran'dan çıkarıldı, binlerce santrifüj kullanım dışı bırakıldı ve Arak reaktörü söküldü. İran'ın nükleer programı, yaptırımların kaldırılması ve bunun getireceği ekonomik faydalar karşılığında büyük ölçüde zayıflatıldı. Birleşik Krallık merkezi bir rol oynadı ve İngiliz iş çevrelerinin İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasından doğacak fırsatlardan yararlanmalarını umuyorum. Varılan anlaşma kadar gelecek de önemlidir."

İran ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te Viyana'da varılan anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini UAEA denetçilerine açmasını, buna karşılık denetçilerin onayından sonra İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

UAEA, dün, İran'ın 14 Temmuz'da kabul edilen nükleer anlaşmaya uygun gerekli önlemleri yerine getirdiğini onayladı ve ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'a uygulanan ekonomik ve finansal yaptırımların kaldırıldığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
İrana Yönelik Yaptırımların Kaldırılması İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond
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